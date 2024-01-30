MLB／大谷翔平準備好了！露出「超精壯」手臂 道奇隊球迷好興奮
美國職棒洛杉磯道奇隊今（30）日公開日籍二刀流好手大谷翔平自主訓練的影片跟照片，大谷即便才剛去紐約參加晚宴，還是一樣馬上加緊腳步訓練，加上道奇隊動作頻頻，季外補強不間斷，今天再度宣布加入「鷹王」James Paxton，道奇隊未來擁有大谷翔平、山本由伸等日本球員，加上先發輪值已經夠深，今年展望冠軍不無可能。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平在影片、照片中露出大肌肉，並且全身看起來在休賽季也更為精實，道奇隊寫下：「翔平已經正在準備。」也是讚許他的努力。
大谷翔平暖身後，就開始短衝刺等加強一些訓練，加上一些檢測，可以看得出，他不管在賽季、休賽季幾乎都是「訓練魔人」。
大谷身上穿著黑色的運科儀器為「GPS Tracker」STATSports，這是一種在檢測運動員身體表現的儀器，因此大谷也在看自己的身體狀況，是否可以提升運動表現。
大谷翔平甚至有不少重量訓練，讓道奇隊球迷期待他休賽季的準備，即便他今年只能當打者，只要一年有40轟以上演出，道奇隊將會成為令人感到害怕的球隊。
不少道奇隊球迷也留言：「他是謙虛的王者」、「謝謝有這種內容」、「他很適合藍色」等，十分期待大谷新賽季表現。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁