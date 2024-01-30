神秘店驚見adidas「下殺1.5折」！鐵門半開人龍照排爆　原因曝光

必勝客「2大披薩+副食+可樂」599元隱藏優惠代碼　達美樂買一送一

▲掌握必勝客隱藏優惠代碼，開嗑2大披薩飽足套餐只要599元，直接吃到開工；而達美樂16吋起司火山四喜披薩「外帶半價」，還有多款披薩外送「買一送一」，划算好康一次吃起來。（圖／記者蕭涵云攝）
▲掌握必勝客隱藏優惠代碼，開嗑2大披薩飽足套餐只要599元，直接吃到開工；而達美樂16吋起司火山四喜披薩「外帶半價」，還有多款披薩外送「買一送一」，划算好康一次吃起來。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

小資族有感不少速食優惠活動都在過年前就截止，別擔心！《NOWnews今日新聞》帶大家掌握必勝客隱藏優惠代碼，開嗑2大披薩飽足套餐只要599元，還可以直接吃到開工；而達美樂16吋起司火山四喜披薩「外帶半價」，還有多款披薩外送「買一送一」，划算好康一次吃起來。

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📌必勝客「13875」優惠代碼！爽吃「2大披薩＋副食＋可樂」599元
必勝客最新聯名「必比登推薦」的欣葉小聚，新春打造古錢幣造型的「松葉蟹大蝦干貝披薩」，限量5000個；還有用料同樣很澎湃的「金皇軟殼蟹干貝披薩」，則祭出外帶「買一送一」優惠。

▲必勝客新推「金皇軟殼蟹干貝比薩」、「松葉蟹大蝦干貝比薩」。（圖／必勝客提供）
▲必勝客新推「金皇軟殼蟹干貝比薩」、「松葉蟹大蝦干貝比薩」。（圖／必勝客提供）
即日起至3月31日，至必勝客使用 「街口支付 」付款，並出示優惠券（或手機圖檔），秀出隱藏優惠代碼「13875」，買2個鬆厚大披薩（限定620元起(含)以下口味），搭配副食3選1（6條德國芝心腸、或10塊黃金和風鱈魚塊、或1份黃金雞軟骨）＋1.25L可樂1瓶或2杯玉米濃湯（2選1），只要599元起（原價1461），下殺41折，現省862元好划算。

提醒大家，線上點餐請至必勝客官網，於左上角選單點選「優惠券兌換」中輸入活動代碼「13875」訂購；優惠不得同時併用。

▲必勝客「13875」優惠代碼！爽吃「2大披薩＋副食＋可樂」599元。（圖／翻攝自街口支付FB）
▲必勝客「13875」優惠代碼！爽吃「2大披薩＋副食＋可樂」599元。（圖／翻攝自街口支付FB）
📌達美樂半價！16吋「起司火山四喜披薩」半價　30款披薩外送「買一送一」
達美樂台日聯手打造3種口味的16吋「起司火山四喜披薩」，在披薩中間隆起火山口、裝滿100%莫札瑞拉起司及切達起司，自帶超狂熔岩沾好沾滿。外帶半價只要 549 元起，849元套餐則有「起司火山四喜披薩」搭配烤雞條、Puff 香腸、鱈魚星星、 香烤薯球 4 款副食及一瓶大可樂。

更有30款披薩外送「買一送一」常態優惠，提醒大家以原價價位高者計價；若換購加價系列餅皮或額外加配料、起士需另付費；外送範圍依各門市限定為主。

▲大家沾了又沾，豪邁放滿200g的起司醬很夠吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲達美樂「起司火山四喜披薩」，豪邁放滿200g的起司醬沾好沾滿。（圖／記者蕭涵云攝）
▲推薦「海鮮火山四喜披薩」，是達美樂最暢銷的海鮮戀人口味組成，海味滿滿。（圖／記者蕭涵云攝）
▲達美樂在披薩中間隆起火山口，開創「起司火山四喜披薩」，推薦由最暢銷海鮮戀人口味打造的「海鮮火山四喜披薩」。（圖／記者蕭涵云攝）

寒流7大速食「買一送一」！拿坡里炸雞25元　必勝客、肯德基半價

必勝客買一送一！聯名欣葉小聚吃「松葉蟹軟殼蟹」　7款大披薩199

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