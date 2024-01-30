政府又要發錢了！過年前一次爽領3萬元 近49萬戶快開APP、刷存摺
政府又要發錢了！一次領3萬元的房貸補貼「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」農曆年前將再發一波，國土管理署統計，近49萬核定戶在2月7日農曆年前，將可領到3萬元房貸補貼，帳戶存摺會註記「行政院發」的文字，核撥金額超過145億元。
記者徐銘穗/綜合報導
國土管理署表示，為使符合資格的民眾可以在農曆年前順利獲得政府照顧，將攜手超過300多家的金融機構加速辦理核撥作業，也請核定戶申請人多加留意支持金存入情形。在此，也要特別呼籲年節將至，政府不會發送簡訊、e-mail，也不會電話詢問個人資料，請民眾務必張亮眼睛、提高警覺，請勿點選來路不明的申請連結。進度查詢網址：https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/
國土管理署最後提醒，若合格戶未開設約定繳納貸款本息帳戶，金融機構將電話或簡訊通知申請人，請申請人於10個工作日內洽金融機構，提供本人或本人指定的帳戶進行撥款；如果逾期未請領，金融機構還會以雙掛號通知寄至申請人戶籍地址，倘再超過2個月仍未提供帳戶，將視為放棄請領支持金，不得再請領，核撥過程攸關支持金權益保障，請核定戶申請人務必留意相關資訊。