卡森斯今出戰「大獅風雲賽」！雲豹對攻城獅　賽事轉播資訊一次看

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這是卡森斯今天首次在新竹體育館出賽，T1和PLG球隊之間的交手，也十分受度關注。他表示自己這一場一定會全力打，幫球隊爭勝：「對於專業的球員而言，這場比賽非常重要，我只有一個目標，就是要帶領球隊贏球，無論攻守我都會盡全力。」
而攻城獅主帥林冠綸則表示，這場比賽會正常防守，不會刻意針對卡森斯，因為跨聯盟交流賽主要是以球會友，將比賽打得好看，不辜負進場球迷，至於球隊則是專注在本身的表現上，勝負並不是最重要的。
卡森斯目前和雲豹的續約談判仍在持續當中，他確定會因私人事務而離開台灣一段時間，至於之後還能否有機會回歸，雲豹營運長顏行書表示若一切順利當然樂見。
根據《NOWnews》的獨家消息，卡森斯已完成工作證申請，未來入境台灣打球不成問題，現在就看他私人的行程時間上可否配合。只是雲豹隊若要留人，按照規則不能註銷他，如此將在洋將人手上少一人可用，這一段時間必須要先撐住戰績。
【大獅風雲賽賽事資訊】
比賽名稱：2024大獅風雲賽
比賽時間：2024/1/30(二) 19:00
比賽地點：新竹縣體育館
出賽球隊：T1台啤永豐雲豹 vs PLG新竹御頂攻城獅
主辦單位：攻城獅文創股份有限公司
有線電視直播：MOMOTV(有線電視第75頻道)
網路直播：公視+