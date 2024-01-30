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卡森斯今出戰「大獅風雲賽」！雲豹對攻城獅　賽事轉播資訊一次看

▲PLG職籃聯盟新竹御頂攻城獅球團宣布將於今（30）日19:00舉辦「大獅風雲賽」，由攻城獅在主場迎戰T1聯盟台啤永豐雲豹。（圖／記者葉政勳攝）
▲PLG職籃聯盟新竹御頂攻城獅球團宣布將於今（30）日19:00舉辦「大獅風雲賽」，由攻城獅在主場迎戰T1聯盟台啤永豐雲豹。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃建霖/綜合報導

「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）將在今（30）日19:00與T1台啤雲豹隊和P.League+的新竹御頂攻城獅進行「大獅風雲賽」，這場跨聯盟季中交流賽，卡森斯的表現受到關注，而其續約與否也是球迷們十分關注的話題。在昨天受訪時，卡森斯表示身為職業球員，自己每一場的目標就是帶領球隊贏球，所以會傾盡全力爭取勝利。

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這場比賽將在今日晚上19:00在新竹縣體育館進行，由T1台啤永豐雲豹對決主場的PLG新竹御頂攻城獅，有線電視直播由MOMOTV(有線電視第75頻道)負責，公視則有網路直播。

這是卡森斯今天首次在新竹體育館出賽，T1和PLG球隊之間的交手，也十分受度關注。他表示自己這一場一定會全力打，幫球隊爭勝：「對於專業的球員而言，這場比賽非常重要，我只有一個目標，就是要帶領球隊贏球，無論攻守我都會盡全力。」

而攻城獅主帥林冠綸則表示，這場比賽會正常防守，不會刻意針對卡森斯，因為跨聯盟交流賽主要是以球會友，將比賽打得好看，不辜負進場球迷，至於球隊則是專注在本身的表現上，勝負並不是最重要的。

▲卡森斯在個人於T1聯盟台啤雲豹隊效力的最終戰，砍下了30分，也幫助球隊拿下勝利。（圖／T1聯盟提供）
▲卡森斯在個人於T1聯盟台啤雲豹隊效力的最終戰，砍下了30分，也幫助球隊拿下勝利。（圖／T1聯盟提供）
卡森斯目前和雲豹的續約談判仍在持續當中，他確定會因私人事務而離開台灣一段時間，至於之後還能否有機會回歸，雲豹營運長顏行書表示若一切順利當然樂見。

根據《NOWnews》的獨家消息，卡森斯已完成工作證申請，未來入境台灣打球不成問題現在就看他私人的行程時間上可否配合。只是雲豹隊若要留人，按照規則不能註銷他，如此將在洋將人手上少一人可用，這一段時間必須要先撐住戰績。

▲卡森斯本周繼續代表T1台啤永豐雲豹隊出戰，他在比賽中一度從後場帶球推進助攻得分，讓人印象深刻。（圖／T1聯盟提供）
▲卡森斯身手全能，合約到期後將先離台，但不排除再續約回歸。（圖／T1聯盟提供）
【大獅風雲賽賽事資訊】

比賽名稱：2024大獅風雲賽

比賽時間：2024/1/30(二) 19:00

比賽地點：新竹縣體育館

出賽球隊：T1台啤永豐雲豹 vs PLG新竹御頂攻城獅

主辦單位：攻城獅文創股份有限公司

有線電視直播：MOMOTV(有線電視第75頻道)

網路直播：公視+

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