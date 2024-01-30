台中捷運藍線過關！「2字頭買新房」剩這區　專家：有1打算再來搶

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張旭嵐進一步指出，根據台北捷運的過往經驗，當捷運系統從單一路線晉升為多線路網，運量可望大幅躍進，沿線的房市含金量，也將隨利用人數提高而走揚；不過捷運建設的時序較為漫長，以台中藍線來說，工程預計在核定後10年完工，建設期間景氣難免有所起伏，因此消費者若想在建設初期就進軍置產，應以長抱布局為宜。
梧棲摘最親民雙料冠軍 龍井新成屋划算
台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，中捷藍線不論是新成屋還是預售屋，均以梧棲房價最親民，因該地距離台中市中心較遠，且早年建設話題較淡，使房價基期偏低；但近年台中港區發展逐漸強勢，綠能風電、倉儲物流、精密機械等大廠接連進駐，日商三井也進軍設立Outlet購物中心。加上台中港特定區是台中少數擁有高容積率土地的新興重劃區，吸引建商前往推案，千萬預算的購屋選擇多元，使梧棲成為小資族成家的熱門選擇。
龍井的新成屋與預售屋價差懸殊，主要是當地近期的預售交易，將近4成位於相對高價的東海大學、藝術街商圈，而新成屋交易則多分佈在較平價的外圍區段，進而拉大新成屋與預售屋的整體價差。而龍井最繁華的是東海大學一帶，現今預售屋已可見5字頭高價，相較之下，同區段的新成屋高標仍在4字頭，兩者之間的價差鮮明，因此選購新成屋顯得更為划算。