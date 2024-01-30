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台中捷運藍線過關！「2字頭買新房」剩這區　專家：有1打算再來搶

▲行政院昨（29）核定通過台中捷運藍線綜合規劃，計畫總經費1615.14億元，預計核定後10年完工通車。（圖／ 台中捷運局）
▲行政院昨（29）核定通過台中捷運藍線綜合規劃，計畫總經費1615.14億元，預計核定後10年完工通車。（圖／ 台中捷運局）

記者徐銘穗/綜合報導

行政院昨（29）核定通過台中捷運藍線綜合規劃，計畫總經費1615.14億元，預計核定後10年完工通車。重大交通建設向來是房價上漲因素之一，房仲業者分析，中捷藍線核定通過，沿線7行政區全受惠，當中以梧棲區新成屋與預售屋都仍在2字頭最親民，新成屋單價為21.4萬、預售屋26.1萬元。不過，專家也提醒，想搶搭這波軌道效應，得做好「長抱布局」的打算。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台中捷運藍線全長約24.8公里，共設20站，可一路將台中港、大肚山科技走廊、七期市政中心、台中火車站等發展核心串聯起來，並與既有的台鐵山線、台鐵海線、中捷綠線共築便捷路網，使台中的軌道布局由「線」升級為「面」，因而被視為台中的「軌道心幹線」。

張旭嵐進一步指出，根據台北捷運的過往經驗，當捷運系統從單一路線晉升為多線路網，運量可望大幅躍進，沿線的房市含金量，也將隨利用人數提高而走揚；不過捷運建設的時序較為漫長，以台中藍線來說，工程預計在核定後10年完工，建設期間景氣難免有所起伏，因此消費者若想在建設初期就進軍置產，應以長抱布局為宜。

▲台中捷運藍線沿線行政區房價統計。（圖／ 台中捷運局）
▲台中捷運藍線沿線行政區房價統計。（圖／ 台中捷運局）
梧棲摘最親民雙料冠軍  龍井新成屋划算

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，中捷藍線不論是新成屋還是預售屋，均以梧棲房價最親民，因該地距離台中市中心較遠，且早年建設話題較淡，使房價基期偏低；但近年台中港區發展逐漸強勢，綠能風電、倉儲物流、精密機械等大廠接連進駐，日商三井也進軍設立Outlet購物中心。加上台中港特定區是台中少數擁有高容積率土地的新興重劃區，吸引建商前往推案，千萬預算的購屋選擇多元，使梧棲成為小資族成家的熱門選擇。

龍井的新成屋與預售屋價差懸殊，主要是當地近期的預售交易，將近4成位於相對高價的東海大學、藝術街商圈，而新成屋交易則多分佈在較平價的外圍區段，進而拉大新成屋與預售屋的整體價差。而龍井最繁華的是東海大學一帶，現今預售屋已可見5字頭高價，相較之下，同區段的新成屋高標仍在4字頭，兩者之間的價差鮮明，因此選購新成屋顯得更為划算。
 

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