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小孩愛追網紅！眾困惑「正面影響YouTuber有誰」　2組頻道被推爆

▲網路影音平台逐漸取代有線電視，其中YouTube更是最多人使用的平台，台灣也因而出現不同類型的YouTuber。（示意圖／取自unsplash）
▲網路影音平台逐漸取代有線電視，其中YouTube更是最多人使用的平台，台灣也因而出現不同類型的YouTuber。（示意圖／取自unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著網路及3C的發達，加速資訊爆炸的時代成長，許多小孩在接觸這些網路世代的東西更加快速，也會效仿網紅所做的一舉一動，也是父母在教小孩必須要注意的地方。近日，許多網紅做出不良示範，或者為了流量做出脫序行為。也讓網友好奇「想問一下，現在有哪個網紅是對小孩有正面影響的？」貼文引起廣大迴響，由YouTuber「許伯簡芝」、「超認真少年」兩組人馬被大家所推薦。

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網友在PTT貼文指出「以前小孩迷卡通，現在小孩除了卡通之外，還會跟隨網紅，但是很多網紅為了流量吸睛，會去做出有爭議的事情，像是浴缸放滿泡麵、商店不結帳就吃東西，讓部分家長不讓小孩去網路上的東西，但網紅也是有好的，想問有沒有推薦哪個網紅，對小孩是有正向影響的？」

▲網友好奇詢問「許伯簡芝影片品質幾時變這麼高的？」（圖／翻攝許伯&簡芝—倉鼠人YouTube）
▲知名YouTuber「許伯簡芝」影片高質量且具有知識性，被許多網友推薦可以給小朋友看。（圖／許伯&簡芝—倉鼠人YouTube）
貼文曝光後，許多網友紛紛回應「許伯簡芝真的是適合大小朋友可以看的！」、「我覺得超認真少年很OK耶！最近剛迷上」、「超認真少年，讓大家見識到台灣的中小企業很強」、「許伯簡芝從零開始養很好看！也科普很多動物的知識喔！」、「我覺得許伯簡芝都快變成動物星球頻道了XD真的科普很多知識！」、「健人蓋伊我覺得不錯，不過比較適合國中以上」。

而綜合網友留言，最多人推薦的是「許伯簡芝」以及「超認真少年」兩個頻道，其中「許伯簡芝」的頻道是以寵物為主，頻道訂閱人數一共119萬人，頻道主許伯跟簡芝在2018年才決定成為全職的YouTuber，後續以「從零開始養」系列影片打開知名度；而「超認真少年」則是由仔仔老師（許廷瑞）所成立，本身是金屬雕塑、藝術家，舉辦過許多個人展，頻道訂閱數67萬餘人，專門製造台灣各行各業工業知識以及科普歷史文化，是不少人相當喜愛的頻道。

▲許伯簡芝去年11月上片綠蠵龜相關題材，影片中還有珍貴的綠蠵龜野放片段。（圖/許伯簡芝YT）
▲許伯簡芝去年11月上片綠蠵龜相關題材，影片中還有珍貴的綠蠵龜野放片段。（圖/許伯簡芝YT）
而《NOWnews》記者兩個頻道皆有訂閱，其中「許伯簡芝」的「從零開始養」動物影片做得相當活潑，經常會去採訪許多動物協會以及飼主，藉由採訪跟實際體驗來科普動物的本身的歷史以及生存現況，記者最近最喜歡的就是去年11月上架的「綠蠵龜」影片以往都只知道綠蠵龜不能摸，卻不了解綠蠵龜現在的生存處境，影片中甚至還有珍貴的「野放畫面」，相當有趣好看。

至於「超認真少年」則是會科普許多關於台灣中小企業的知識以及歷史，有關於機械工程的大型影片，也有小至五金行全攻略的介紹影片，都是一般人日常生活中比較難以接觸了解的地方，如果沒看過「超認真少年」的觀眾，推薦可以從「馬路底下的危險工作一起蓋捷運！挖捷運隧道工程」看起，也許讓你一看就愛上仔仔老師的魅力哦！

▲超認真少年由仔仔老師創立，講述台灣許多中小企業、大型機械的科普知識，備受歡迎。（圖/超認真少年YT）
▲超認真少年由仔仔老師創立，講述台灣許多中小企業、大型機械的科普知識，備受歡迎。（圖/超認真少年YT）

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