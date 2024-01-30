含金量高！微風與聯邦20年聯名卡將到期 50萬消費族群銀行搶卡位
微風廣場與聯邦20年聯名卡將於明（2025）年1月31日合約到期，微風昨（30）日指出聯名卡流通數高達50萬張，由於去年才發生好市多（Costco）與國泰世華銀行「分手」，SOGO與國泰世華的聯名卡也畫下句點，因此外界關心微風「含金量」超高的聯名卡後續，勢必將引來各家銀行搶卡位，擴展自己的信用卡消費版圖。
記者許家禎／台北報導
微風指出，與聯邦銀行長達20年合作的「微風聯名卡」將在2025年1月31日到期，微風聯名卡的卡友群體聯名卡以高消費力聞名，在特殊檔期期間，更曾有過單次消費高達3000萬元至7500萬元的紀錄，平均客單消費8萬元至12萬元，其中更維持50位以上百萬顧客，消費千萬元顧客高達10位，而目前市面上流通卡別大約50萬張，外界預期，隨著與聯邦聯名卡到期日逼近，一場百貨聯名卡大戰即將在市場展開。
為此，聯邦銀行對外表示已與微風廣場展開續約協商。不過由於去年國內信用卡市場才發生大變化，包括國泰世華銀行與好市多Costco合作發行長達10年的Costco聯名卡，去年8月劃下句點，不只痛失好市多，國泰世華與SOGO百貨的聯名卡也「分手」。另外，花旗銀行退出國內消金市場後，信用卡轉為星展銀行，也掀起台灣信用卡市場的變化。
消息一出，引發各界關注，有消費者怕自己權益受損，但也有消費者認為換銀行說不定會有新的優惠與服務。而外界認為，微風這次釋出聯名卡將到期，很可能就是為了增加談判籌碼，微風廣場聯名卡接棒給誰、花落誰家？可能短時間內還不會有答案。