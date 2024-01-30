新地標「台北天空塔」爆掏空10億！恐變爛尾樓 開發商公開回應了
有台北新地標之稱、高度僅次於101的「台北天空塔The Sky Taipei」投資開發案，預計今年年底就能完工，投資開發規模超過200億，不過今（30）卻被周刊爆料，該案涉嫌掏空超過10億元，甚至傳有中資介入，北檢已介入偵辦中，台北塔能否在年底如期營運或因此埋下爛尾樓變數，引起各界關注。主導投資開發的碩河今表示，興建中的The Sky Taipei 皆正常進行，公司目前所有營運一切正常。
記者徐銘穗/綜合報導
據《鏡週刊》報導，碩河副董事長邱冠勳涉嫌挪用增資款，償還另一名董事馬廷海的個人債務，甚至將台北天空塔產權質押給中國券商，以規避投審會的審查。邱冠勳遭大股東聯發科海外子公司提告，台北地檢署日前也密赴碩河等4地進行搜索，專案小組質疑台北塔興建資金遭不法挪用「逾10億元」。
碩河開發今（30）在台北塔官網公開表示，興建中的The Sky Taipei 籌備事宜皆正常進行，本公司目前所有營運一切正常。對於任何不法行為，本公司將全面配合檢調作業，對涉案同仁決不包庇。
碩河開發股份有限公司聲明全文如下：
關於檢調於2024年1月18日搜索約談邱冠勲先生及前本公司員工住所及辦公室，及後續媒體報導涉及本公司興建中之 The Sky Taipei 相關事宜，本公司特此說明如下:
章經鑫先生自2023年2月接任本公司董事長 後 旋即著手釐清公司財務，並已將公司遷至臺北市信義區松仁路32號12樓之 1 以確保興建中之 The Sky Taipei 籌備事宜皆正常進行，本公司目前所有營運一切正常。
對於任何不法行為 ，本公司將全面配合檢調作業，對涉案同仁決不包庇。
茲因本公司業已遷址如上，報載搜索本公司等情節，應為搜索本公司遷址前之舊有地址，與本公司現階段之營運完全無關，特此澄清。