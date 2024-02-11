過年「年味越來越淡」全民超有感！眾揭2關鍵主因嘆：徹底沒了
農曆新年就要到來，不過隨著時代變遷，近幾年越來越多人覺得過年「年味」變淡了，就有一名網友好奇背後原因，貼文曝光後，不少人指出關鍵在於少子化及疫情2大因素影響，忍不住感嘆：「以前過農曆新年0時就會大街小巷放鞭炮⋯」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在PTT貼文，他表示農曆過年到了，回憶起小時候過年前一個月，大街小巷間都還有廣告車在放新年賀歲歌曲，商店也都會播放團體「中國娃娃」的新年歌〈發財發福中國年〉，但現在已經完全消失了，讓他好奇問：「過年年味是不是真的淡了？」
貼文曝光後，不少網友都認同留言，「從我有記憶以來⋯小學到國高中應該是最有年味的時間」、「以前過農曆新年0時就會大街小巷放鞭炮」、「小時候過年前會逛街買新衣服，現在不會了」、「前年就徹底沒有了」、「對比港澳真的很淡」。也有人直言「現在結婚跟小孩都少，能團聚的人少，當然就年味淡了，就大賣場放年節歌曲搞氣氛」。
事實上，新冠肺炎疫情也頗具影響，許多人前幾年因疫情影響，無法返鄉過年圍爐，疫情緩解之後，又有國民想趁著年假出國旅遊；根據桃園國際機場統計，2023年春節假期出入境人數合計超過72萬人次，創3年以來新高。