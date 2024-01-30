「台北天空塔」6大亮點！柏悅、安達仕2奢華酒店入駐　頂樓最神秘

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亮點1：50~51頂樓精品VIP招待所
據悉，頂樓50、51兩層樓將預留給精品品牌開設VIP招待所。不過，目前官方釋出訊息十分有限。
亮點2：30~49樓台北安達仕酒店（Andaz Taipei）
安達仕以融化當地特色的現代酒店風格，受到全球高端風格人士喜愛。位於The Sky Taipei 的安達仕台北，共有243間客房，基本房型約為35平方米並且挑高4米3，為台灣旅宿少見的規格。
由如恩設計研究所（Neri&Hu Design and Research Office），兩位創辦人夫妻檔 Lyndon Neri及Rossana Hu 為亞洲最炙手可熱的設計雙人組，知名旅宿設計作品包括上海艾迪遜酒店、首爾雪花秀旗艦店、吉隆坡孟沙阿麗拉飯店等， Rossana Hu更是出生於高雄的台灣人。
亮點3：16~28樓台北柏悅酒店（Park Hyatt Taipei）
柏悅酒店 (Park Hyatt) 是凱悅集團的頂級奢華品牌，在全球僅有40個地點，以對細節的關注、獨特而出色的個人服務而聞名。柏悅台北位於16-28樓，共有178間客房，提供優越的台北101景觀。
由知名義大利建築師Antonio Citterio與 Patricia Viel率領的ACPV ARCHITECTS（ACPV）建築設計事務所操刀，這也將是Antonio Citterio在台灣的第一個旅宿作品。由捷克頂級玻璃品牌Lasvit製作、九米高的波西米亞藝術玻璃牆將為台北柏悅酒店標誌。
亮點４：11~15樓頂級俱樂部Urban Club
位於The Sky Taipei的Urban Club是一個獨一無二的會員專屬計畫，打造社交以及以身心靈為主的多樣化體驗，引進世界級設施及餐飲選擇。Urban Club由香港知名設計金童傅厚民（André Fu）操刀設計，為獨具生活品味及眼光的菁英人士所精心打造。
傅厚民旅宿作品有香港奕居The Upper House、東京香格里拉酒店、曼谷華爾道夫酒店、香港瑞吉酒店、京都三井豪華精選酒店等。
亮點５：5~7樓奢華宴會展演廳
位於The Sky Taipei內5-7樓的新舞台將不僅是一個表演場地，更將備有先進的座椅系統，可以在一小時內從一個1000個座位的劇院，彈性轉換為各種需求配置，例如：音樂會、戲劇、時裝秀或企業活動，為不同形式的活動提供彈性的場地。
受到紐約林肯中心爵士樂的啟發，Performance Center的舞台背景為14米高的落地窗戶，提供台北101的完美視野，相信將成為城市中藝術的全新綠洲。
亮點6：B1~3樓創新零售樓層
延續雙酒店概念的主題，位於地下一樓至3樓的 Retail podium將為台灣零售產業帶來革命，打造以體驗為導向的旗艦概念店型，Retail Podium將跳脫傳統台灣百貨公司的購物模式，將是一個長達300米的旗艦店鋪。所有進駐的品牌都經過精心挑選，以lifestyle為導向，旨在打造更有趣的購物體驗。
🔴台北天空塔在哪裡？是誰蓋的？
台北天空塔The Sky Taipei位在信義區松智路與松壽路口，基地前身為中國信託總部大樓及新舞臺拆除後的創意貨櫃市集COMMUNE A7，天后張惠妹曾在COMMUNE A7舉行《偷故事的人》戶外萬人演唱會。
建築設計構想源自於台灣竹筍，寓意不斷向天空生長壯大的新筍，配合古希臘經典石柱設計，使東西方特色融合其中，外牆以綠色玻璃帷幕覆蓋，因此被稱「奢華綠竹筍」。規劃為280公尺高，地上51層、地下5層建築，完工後高度僅次於台北101（樓高509.2公尺）。
「台北天空塔」開發公司為碩河開發，碩河開發本身為大陸建設轉投資公司，董監事資料顯示，「盧森堡商 Luxe Opus」也是重要代表法人之一。該公司目前董事長為章經鑫，去年2月起才就職。而該案創始人與現任執行長為詹偉立，他同時也是亞洲私募基金子樂投資的創辦人與董事長。