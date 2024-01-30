賀瓏喊2028送入立院！陳俊翰揭未來規劃：不排斥繼續從政

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陳俊翰日前已透過聲明稿回應、並感謝賀瓏和夜夜秀團隊對於他和他所提出的理念的認同和支持，但大可不必勉強自己在2028一定要投給民進黨；今日出席脊髓肌肉萎縮症（SMA）記者會時，回應媒體聯訪則表示，他希望把焦點放回罕見疾病用藥權益，未來有機會再做回應。
此外，陳俊翰於會中提到，他從小確診SMA，身體肌肉一路退化至今，確實無法自己做到很多事，但在很多人的幫助下，他還是能追求、完成自己想做到的事，生命意義應該要比這些功能更多一點、每位SMA患者都還在與退化對抗，有超過300位患者仍未獲得健保給付、難以用藥，台灣應該能做得更好。
陳俊翰也說，未來他希望持續推動罕見疾病藥物加速納入健保給付的議題，隨著生物科技、醫學的進步，很多罕病不再是無藥可醫的絕症，目前台灣仍有25種罕病藥物在等待通過健保給付、病友也有迫切用藥需求，但現行制度下，雖設有罕藥基金，卻受限於健保總額，財務狀況並不穩定，仍有不足之處。
另一方面，陳俊翰也提到，他在學期間研修的主題是國際人權法、身心障礙人權法等，也希望就人權法相關議題持續努力，台灣有5%的障礙者，未來也希望能夠讓其社會參與權益得到保障。
對於賀瓏夜夜秀等一系列事件，陳俊翰說，他其實就是個政治素人，去（2023）年10月才被徵召、成為民進黨不分區立委候選人，這對他來說是個契機，未來他也不排斥繼續從政，也不排斥任何職位，一切持開放態度，有機會就會努力。