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台灣「一生必去」秘境在這！去年僅2萬人次到訪　旅客4.7星超好評

▲合歡山國家森林遊樂園每年冬季都會有漂亮雪景，吸引不少遊客到此朝聖。（圖/Google評價）
▲合歡山國家森林遊樂園每年冬季都會有漂亮雪景，吸引不少遊客到此朝聖。（圖/Google評價）

記者潘毅／綜合報導

台灣面積約3.6萬平方公里，雖然在世界範圍中不算特別大，但各縣市仍有豐富的景點，等待旅客到場親身體驗。就有民眾好奇發起討論：「台灣的哪個景點，是一生一定要去過的？」貼文曝光立刻掀起熱議，其中「合歡山」更是被許多人點名，旅客也說出推薦的完整理由。

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一位網友在論壇Dcard以「台灣一生一定要去的地方？」為題發起討論，提到近幾年因為疫情，所以較少出遊，以國內來說，他這幾年去過九份、司馬庫斯、嘉明湖，但覺得還有很多寶藏地點值得探訪，於是問「不知道台灣有沒有一生至少要到一次的地方呢？」

▲合歡山森林遊樂區成為今年目前最冷門的森林遊樂區，不過去過的遊客給出評價都非常高。（圖/台灣山林悠遊網）
▲合歡山森林遊樂區成為今年目前最冷門的森林遊樂區，不過去過的遊客給出評價都非常高。（圖/台灣山林悠遊網）
話題隨即引發議論，不少網友紛紛吐露心中答案：「台東月洞，坐船划進洞窟，看得到一群蝙蝠睡覺，有夠酷」、「合歡山去過，不會後悔」、「我蠻喜歡清境農場的」、「蘭嶼、澎湖；小琉球等離島都值得去一次吧」、「阿里山！本來以為是長輩景點結果意外被美到」。

▲蘭嶼拼板舟。（圖／公視紀錄觀點《島上》提供）
▲「台灣一生一定要去的地方？」蘭嶼也被旅客點名。圖為蘭嶼拼板舟。（圖／公視紀錄觀點《島上》提供）
留言中超多網友推薦的，則是位於南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉交界的「合歡山國家森林遊樂區」，旅客們推薦的理由如下：「歡山真的很美，而且也很入門，簡單抵達的大山」、「合歡山一生推，看東峰的日出」、「合歡山風景超棒的，爬上去不會後悔！」

實際翻查觀光署所公布的遊憩景點人數統計數據，會發現「合歡山國家森林遊樂園區」在去年1月至11月累積造訪人數只有2萬1306人次，單月最低的8月份甚至只有735人次到此觀光。

其實合歡山國家森林遊樂區是台灣第一座國家森林遊樂區，早在1963年，因為特殊的景色與高山生態系而得此殊榮，在這裡你可以看見廣大的玉山箭竹草原、體驗整整低平地18度C的凜冽氣溫、輕鬆登臨園區內三座百岳名山：合歡主峰、合歡東峰與石門山，並住宿松雪樓享受夜裡華麗的壯闊星海。

▲合歡山國家森林遊樂園每年冬季都會有漂亮雪景，吸引不少遊客到此朝聖。（圖/Google評價）
▲合歡山國家森林遊樂園每年冬季都會有漂亮雪景，吸引不少遊客到此朝聖。（圖/Google評價）
但最後查詢合歡山國家公園的Google評價，會發現當地在1765則評論中，獲得4.7顆星的好評價，多數山友、旅客皆大讚，雖然當地海拔高，但步道親民，非常適合爬山新手，再加上各種美不勝收的秘境、一年四季千變萬化的景色，只要去一趟就能有滿滿收穫。

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