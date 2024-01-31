台灣「一生必去」秘境在這！去年僅2萬人次到訪　旅客4.7星超好評

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話題隨即引發議論，不少網友紛紛吐露心中答案：「台東月洞，坐船划進洞窟，看得到一群蝙蝠睡覺，有夠酷」、「合歡山去過，不會後悔」、「我蠻喜歡清境農場的」、「蘭嶼、澎湖；小琉球等離島都值得去一次吧」、「阿里山！本來以為是長輩景點結果意外被美到」。
留言中超多網友推薦的，則是位於南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉交界的「合歡山國家森林遊樂區」，旅客們推薦的理由如下：「歡山真的很美，而且也很入門，簡單抵達的大山」、「合歡山一生推，看東峰的日出」、「合歡山風景超棒的，爬上去不會後悔！」
實際翻查觀光署所公布的遊憩景點人數統計數據，會發現「合歡山國家森林遊樂園區」在去年1月至11月累積造訪人數只有2萬1306人次，單月最低的8月份甚至只有735人次到此觀光。
其實合歡山國家森林遊樂區是台灣第一座國家森林遊樂區，早在1963年，因為特殊的景色與高山生態系而得此殊榮，在這裡你可以看見廣大的玉山箭竹草原、體驗整整低平地18度C的凜冽氣溫、輕鬆登臨園區內三座百岳名山：合歡主峰、合歡東峰與石門山，並住宿松雪樓享受夜裡華麗的壯闊星海。
但最後查詢合歡山國家公園的Google評價，會發現當地在1765則評論中，獲得4.7顆星的好評價，多數山友、旅客皆大讚，雖然當地海拔高，但步道親民，非常適合爬山新手，再加上各種美不勝收的秘境、一年四季千變萬化的景色，只要去一趟就能有滿滿收穫。