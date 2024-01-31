黃偉晉《紅白》衰捲爭議！隔3天自爆丟了工作　韓網真實反應曝光

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事後偉晉出言道歉，還原當下情況「內心真正想表達的，就是可以跟自己喜歡的偶像分享同一包美食，那是很開心的事情，這是我不足的地方，非常抱歉絕對沒有一絲想要造成任何人的不舒服，希望大家可以相信我」，隔天仍然敬業出席在台南的簽唱會，跟團員一路簽到百貨都關門還是繼續簽完，讓粉絲相當心疼。
事發經過3天後，偉晉30日在IG寫下心情「工作丟了....沒關係，當提早過年找事做吧」並且發出一系列的溜滑板照片，不少粉絲看了也給他留言打氣「偉晉加油！趁過年好好休息一波吧」、「他花了11年才走上紅白的舞台，但造謠的人僅憑一句話就讓他11年的努力通通白費」、「黃偉晉你是最棒的！當天在場你真的主持的很好」而五堅情成員以及眾多藝人也出聲替偉晉加油，展現演藝圈的好人緣。
而隨著韓國媒體也接續報導此事，專做韓國內容的YouTube頻道「DenQ來了」也拍攝韓國網友對此事的真實反應，Den表示「首先在我看到網友們發送的影片時，看了兩遍也不知道發生了什麼問題，看了新聞之後才知道發生什麼事，但給我的感覺是，不管是看了當時的語氣、視線甚至是氣氛，我是真的不覺得，這是有冒犯的意圖，到現在還是覺得這位男主持人很冤枉，因為很多人應該都只是看新聞報導，不是粉絲的話根本也不會去看影片或者查證」。
Den也翻譯了韓國論壇上韓國網友的真實評論，有許多韓國人表示「我也在推特看了一下，外國粉絲們都認為，主持人沒有那種意圖」、「哇！這真的太冤枉了，在推特上有更多人加油添醋的在傳播，那位男生真的很可憐」、「那個國家，好像也有很多喜歡造謠，意圖要把藝人弄垮的人們」，讓大批粉絲也感謝Den做出該支影片，希望偉晉能夠趕快振作起來，把事件當成養分繼續茁壯！