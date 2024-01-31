46歲男超商打工10年！「領最低時薪」沒抱怨過 1原因不想換工作
不少人會追求福利保障而應徵公司正職，但也有人喜歡當毫無壓力的打工族。日本就有一名46歲中年男子接受日媒訪問，他表示自己已經在超商打工10年，每個月都是領最低時薪過活，想到過往的求職經驗，讓他直言超商打工已經很好了，不願再回去過去的時光。
記者賴禹妡／綜合報導
根據日媒《日刊SPA！》報導，日本一名46歲男子岡部隆浩（化名，下同），目前已在東京某間超商打工10年，每個月都是領最低時薪過活。岡部透露，他的時薪現在是1120日圓（約新臺幣237元），大夜班時薪則為1400日圓（約新臺幣296元），即使一個月打工20天，月薪也僅16萬日圓（約新臺幣3萬3832元）。
岡部表示，超商打工需要接待客人、管理商品庫存，需要同時執行多項事物，是頗具難度的工作。許多同事都是優秀的外國留學生，其中大多都會在畢業後進入日本大企業擔任正職，收入變成他的好幾倍。
岡部也透露自己的職涯故事，他高中畢業後就到工廠打工，並受到嚴重的職場霸凌，讓他開始封閉自己，辭職後就在家中度日，後來才輾轉到超商打工，今年已經來到第10年。
岡部坦言，他工作以來從未放過有薪假，也不曾做過健康檢查，但超商對比會職場霸凌的工廠，已經好很多了，因此他對現況沒有怨言。岡部認為自己對於工作沒有過多期待，有可能是因為早已習慣黑暗的職場環境。
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