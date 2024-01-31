曹佑寧爆閃婚王淨回應了！小倆口傳海島蜜月 一句話曝無奈心聲
演藝圈最閃情侶王淨和曹佑寧，去年爆出熱戀後，公開大方認愛，這1年多來小倆口經常在社群上放閃，不避諱談到另一半，成了粉絲口中的「寧淨CP」，今（31）日被媒體報導有閃婚念頭，已經悄悄登記成新婚夫妻，對此，王淨經紀人否認烏龍婚訊，曹佑寧也一早曬出長輩問候圖，笑問「大家是不是想讓我過年被長輩問爆」，幽默回應喜訊。
記者江芷稜／綜合報導
年僅25歲的王淨過往情史豐富，和圈內不少「柏」字輩男神交往，去年和曹佑寧到迪化街逛年貨大街被抓包戀情，坦承因共同的拳擊教練結識，自然而然走在一起，私下展開交往，坐實「男神收割機」封號，兩人感情如膠似漆，多次赴日本出遊，並曬出幫對方拍攝的情侶視角美照，吊足網友胃口，受訪時也不斷稱讚對方優點，交往非常順利，一度被懷疑懷孕，但遭王淨否認。
據《鏡週刊》報導，王淨跟曹佑寧周邊的親近友人爆出他們的結婚消息，知情人士爆料，王淨與曹佑寧交往不久後，就對圈內長輩表達很想嫁給曹佑寧的念頭，認為他是個值得託付的男人，兩人私下悄悄結婚訂終身，即將赴海島蜜月旅遊。對此，王淨經紀人向《NOWnews今日新聞》透露，「謝謝大家幫我們趕進度，目前的規劃還是繼續在工作上多多努力」，否認已婚傳聞。
工作滿檔的王淨澄清沒「婚」頭， 她在IG限時動態表示，「除了生日快到，要長大一歲了之外，人生目前還沒有什麼好需要被恭喜的，請大家祝我生日快樂就好，3Q」。曹佑寧則是一早傳出烏龍婚訊後，在IG限時動態曬出一張寫著「早晨一聲好，一天都順心」的長輩圖，笑問「大家是不是想讓我過年被長輩問爆」，幽默回應婚訊，由於一週後就要過年，他擔心返家成為長輩關注的焦點，趕緊發文間接否認閃婚。
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