黃色小鴨游回高雄！「10年前後對比照」瘋傳 五月天版本挖出驚呆
10年前在全台引爆風潮的「黃色小鴨」，於1月27日重磅回歸高雄愛河灣，將一路展出到2月25日，日前才開展沒幾天，就已經湧入超過60萬人到場朝聖，觀光效益已經打平10年前紀錄。然而，這次黃色小鴨游回高雄已經有10年的時間，陪伴不少人成長，在這期間高雄港灣也茁壯不少，讓荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）感到驚艷，因此最近不少人都發起「黃色小鴨10年前後對比照」挑戰，就連天團五月天過去曾在黃色小鴨前的照片也被翻出，不少人粉絲敲碗「趕快再合體回去拍一張」，相當有趣。
記者張嘉哲/綜合報導
黃色小鴨2013年首次來台，經高雄市政府官方統計，當時展出一個月估計湧入390萬觀光人次，創造了10億元的觀光產值。而這次黃色小鴨睽違10年重返高雄愛河港灣，配合高雄燈會活動，並且展出時間正逢台灣春節連假，預估觀光人潮將會突破10年前，日前開展2天就湧入60萬人，觀光效益已經打平10年前紀錄，就看這次能創造多少紀錄。
而由於10年說長不長說短也不短，許多人已經從原本小孩變成出社會的大人，最近網路上有不少人發起「黃色小鴨10年前後對比」跳戰，吸引眾多網友參與，有人從國小生變成大學生，有人從新婚夫妻，小孩已經就讀國小，有人則是從年輕人變成中年人，各式各樣圖片在網路上流傳，相當有趣。
而高雄市政府也輸人不輸陣，貼出10年前後「黃色小鴨」在愛河港灣的模樣，可以看見圖片中，高雄港已經從以往什麼都沒有，2011年時任高雄市長陳菊提出「亞洲新灣區」的構想，在港灣周圍興建高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心及環狀輕軌等五大建設，整體規劃相當精美有格調，隨著建築陸續落成，現在高雄港已從10年前蛻變成「閃耀明珠」。
不少網友看了圖片之後也表示「這個蛻變真的太驚人了.....很厲害」、「完全沒印象當時去看黃色小鴨的時候長怎樣，但現在看到對比好震撼」、「原來以前高雄港灣這麼空，現在真的是美到極點了」、「謝謝歷任市長一棒接一棒！高雄真的變好美」，而這樣的蛻變，連荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）都感到驚艷。
值得一提的是，除了港灣的蛻變令人驚艷之外，也有人翻出天團五月天在2013年黃色小鴨來台時，也曾經到高雄朝聖拍照留念，許多粉絲也驚呼「五月天都沒什麼變是怎樣」、「五月天根本全部凍齡了」，也有人建議應該五位成員應該再到現場還原一下，致敬一下逝去的青春，畢竟小鴨這一回歸也是告訴大家「你已經又老10歲了.....」。