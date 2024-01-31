7-11遇歐洲客人傻爆眼！史努比一番賞秒中A賞　賣25張整套快廢了

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結果「史努比」一番賞才開賣兩天，臉書社團「7-11全家各超商新品分享區」就有不少幸運爆棚的網友分享，表示自己朋友兩抽就中A賞，自己三抽就中B賞，相當的幸運；還有人表示自己幸運抽到A賞之後，發現該店的整組一番賞兩張A賞都已經開出，B賞、C賞也都有人中獎，反倒是數量最多的G賞才剛集滿一排，還有18張還沒被抽走。
《NOWnews》記者也實際數了一下，以7-11史努比一番賞整套70張販售來看，該店家只賣出25張A賞就全部開完，B賞也只剩下2組，C賞也剩下3組，幾乎已經快呈現廢套的情況。讓不少網友紛紛回應「笑翻，遇到一堆歐洲顧客（運氣好的意思）」、「怎麼那麼多人中A賞，是有多好抽」、「超好笑，整套快廢了，7-11店長表示哭哭」、「上廁所路過四抽ABBE，真的好幸運」；不過也有人表示「我四抽DFGG，你們真幸運」、「四抽CEFG路過，真想要AB賞啊」、「非洲人GGGF，無言了」。
而雖然7-11這款一番賞有「最終賞」機制，即購買該套「最後1張抽獎券的人」可以獲得「史努比推車折疊推車」，不過如果前面的好獎項都被抽掉的話，不見得有人願意花錢去包下剩下的獎項去換推車，反倒直接網購類似款式還比較划算，因此就會形成一番賞廢套的情況出現。
這次7-11推出的「史努比一番賞」熱賣當中，每抽300元，《NOWnews》也整理了ABCDEFG賞對應的獎品清單，喜歡史努比的民眾可不要錯過囉！
📍A賞「史努比懶骨頭」
📍B賞「30cm史努比絨毛玩偶」
📍C賞「裁型史努比帆布包」
📍D賞「史努比雙面抱枕」
📍E賞「史努比絨毛地墊」
📍F賞「史努比絨毛大頭伸縮吊飾」
📍G賞「史努比不鏽鋼餐具」
📍最終賞「史努比聯名紅色折疊推車」