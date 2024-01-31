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7-11遇歐洲客人傻爆眼！史努比一番賞秒中A賞　賣25張整套快廢了

▲7-11最近推出史努比一番賞，結果不少人都買幾籤就中AB賞，甚至有店家才賣三分之一就快廢套，笑翻不少網友。（圖/7-11全家便利商店各新品分享區）
▲7-11最近推出史努比一番賞，結果不少人都買幾籤就中AB賞，甚至有店家才賣三分之一就快廢套，笑翻不少網友。（圖/7-11全家便利商店各新品分享區）

記者張嘉哲/綜合報導

近幾年一番賞正夯，超商新年不僅推出福袋搶客，連一番賞在超商也能開抽！最近7-11推出全新的「史努比一番賞」抽獎活動，結果才開賣2天，已經有許多人幸運大爆棚抽到A賞，甚至有網友笑翻表示，自己去的店家才賣出25張，A賞就已經被抽光，而且B賞也被抽掉一個，讓不少人笑翻表示「7-11店長在你後面火很大！才賣三分之一就快廢套」，引起討論。

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7-11最近搭上一番賞風潮，在1月29日推出全新的「史努比抽抽樂」，以最大獎A賞「史努比懶骨頭」以及B賞「30cm絨毛玩偶」來吸引客人，C賞的「裁型史努比帆布包」也非常實用，每抽300元，才剛推出兩天就吸引超多史努比的粉絲前往試手氣。

結果「史努比」一番賞才開賣兩天，臉書社團「7-11全家各超商新品分享區」就有不少幸運爆棚的網友分享，表示自己朋友兩抽就中A賞，自己三抽就中B賞，相當的幸運；還有人表示自己幸運抽到A賞之後，發現該店的整組一番賞兩張A賞都已經開出，B賞、C賞也都有人中獎，反倒是數量最多的G賞才剛集滿一排，還有18張還沒被抽走。

▲7-11店家直接快哭了！全套才賣25張A賞已經被抽光，B賞以及C賞也所剩不多，網友笑翻表示「歐洲客人太多」。（圖/7-11全家便利商店新品共享區）
▲7-11店家直接快哭了！全套才賣25張A賞已經被抽光，B賞以及C賞也所剩不多，網友笑翻表示「歐洲客人太多」。（圖/7-11全家便利商店新品共享區）
《NOWnews》記者也實際數了一下，以7-11史努比一番賞整套70張販售來看，該店家只賣出25張A賞就全部開完，B賞也只剩下2組，C賞也剩下3組，幾乎已經快呈現廢套的情況。讓不少網友紛紛回應「笑翻，遇到一堆歐洲顧客（運氣好的意思）」、「怎麼那麼多人中A賞，是有多好抽」、「超好笑，整套快廢了，7-11店長表示哭哭」、「上廁所路過四抽ABBE，真的好幸運」；不過也有人表示「我四抽DFGG，你們真幸運」、「四抽CEFG路過，真想要AB賞啊」、「非洲人GGGF，無言了」。

而雖然7-11這款一番賞有「最終賞」機制，即購買該套「最後1張抽獎券的人」可以獲得「史努比推車折疊推車」，不過如果前面的好獎項都被抽掉的話，不見得有人願意花錢去包下剩下的獎項去換推車，反倒直接網購類似款式還比較划算，因此就會形成一番賞廢套的情況出現。

▲有網友上廁所經過四抽，一共抽到A賞、2個B賞以及1個E賞，運氣大爆棚。（圖/7-11全家便利商店新品分享區）
▲有網友上廁所經過四抽，一共抽到A賞、2個B賞以及1個E賞，運氣大爆棚。（圖/7-11全家便利商店新品分享區）
這次7-11推出的「史努比一番賞」熱賣當中，每抽300元，《NOWnews》也整理了ABCDEFG賞對應的獎品清單，喜歡史努比的民眾可不要錯過囉！

📍A賞「史努比懶骨頭」
📍B賞「30cm史努比絨毛玩偶」
📍C賞「裁型史努比帆布包」
📍D賞「史努比雙面抱枕」
📍E賞「史努比絨毛地墊」
📍F賞「史努比絨毛大頭伸縮吊飾」
📍G賞「史努比不鏽鋼餐具」
📍最終賞「史努比聯名紅色折疊推車」

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