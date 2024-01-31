樂天女孩前身為LamiGirls！最早是「辣妞」　開啟台灣啦啦隊熱潮

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提到樂天女孩，就要先回溯到台灣啦啦隊的發展，有些棒球人士認為，最早有啦啦隊的出現，應該是台灣大聯盟，當時各隊都有啦啦隊助陣，但要說到正式球隊附屬啦啦隊，2005年La New熊隊「 La new Girls」（辣妞啦啦隊）應該是台灣第一支正式啦啦隊約有9人，其中大多數成員現在也都當媽，或是轉任老師。
LamiGirls人氣更旺
La new熊啦啦隊2005年成立，直至2011年隨著球隊北遷，改名為LamiGirls。最初是4人陣容，加上歷年成員輪替，也有新血加入，LamiGirls主要是當時浦韋青跟同學劉玠廷領隊的發想，他們參加亞洲職棒大賽，看到韓國的應援很有氣勢，因此學習「電音、舞曲」等方式，取代傳統的大鼓、小號等應援，但一推出，就大受歡迎。
LamiGirls初始成員
Amis、小妍、小茶、隊長慧慧、Eli、曲曲與Mia等，其中慧慧、曲曲都還在樂天女孩行列，不過其他成員都還在啦啦隊或是擔任藝人。
人氣網紅、想投入演藝圈都會加入LamiGirls
LamiGirls曾跟藝人孫協志合作過演藝經紀，加上也有發行唱片、單曲，朝全方位的相關事業發展，不過都是隸屬在球團底下，之後球團跟孫協志結束合作，每年也幾乎固定推出相關單曲。
人氣網紅琳妲-林羿禎從2014年跳啦啦隊到現在，歷經LamiGirls、樂天女孩頭銜，近年來Yuri、林襄、雅涵的加入，也讓樂天女孩成為更有看頭的啦啦隊。
LamiGirls到樂天女孩、公司制度也改變
LamiGirls一直以來都是以開放式的態度，讓女孩在「非應援時段」，可以接觸相關工作，因此較為彈性，但轉移到樂天女孩後，雖然季外還是可以接其他工作，但相對來說，比較沒有「模糊地帶」，球團也十分重視啦啦隊的收入，不過啦啦隊跟球員相戀等事情，仍時有所聞。
樂天女孩飛出海外成高峰、找來韓國女神李多慧
樂天女孩這幾年前進日本石垣島、日本東北與其他縣市交流，並成為觀光大使等，已經成為其他球隊模範，更何況受邀到美國職棒、日本職棒等開球表演，已經是啦啦隊新高度，未來原本一片看好，還找來「韓國女神」李多慧，其他成員也感受到「洋將」威力，也更努力加強訓練。
可惜這次樂天女孩成員孟潔、陳伊、菲菲、林穎樂等，都捲入樂天女孩私下接商演等活動，因此引發後續事件，這也讓球迷十分傷心，因為樂天女孩很有可能就此拆夥，大動作更換新成員。
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