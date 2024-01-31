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她開2.5萬求租「新店3-4房」凶宅　死法、數量不拘！只求能拜祖先

▲女網友開2.5萬元求租新北市新店非山區3-4房凶宅，死法、數量不拘，只要求能拜祖先引發討論。（示意圖／取自 pixabay ）
▲女網友開2.5萬元求租新北市新店非山區3-4房凶宅，死法、數量不拘，只要求能拜祖先引發討論。（示意圖／取自 pixabay ）

記者徐銘穗/綜合報導

高房價年代，有時窮真的比鬼還可怕！一名女網友在知名凶宅社團，開價2.5萬元求租台北文山、新北新店非山區3-4房凶宅，強調「死法、數量不拘」，會靈動、有痕跡都沒關係，唯一只求能拜祖先，貼文引發討論。

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原PO近期在臉書「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。」公開社團發文求租，表示自己含水電費預算2.5萬元，想租文山、新店非山區房子，公寓可接受1-2樓，電梯大樓則不限樓層，租期以3年以上為佳，直言：「如果您的凶宅暫時賣不出去又不想花心思管理，歡迎出租給我！」

貼文引發討論，不少人認為租金預算不低，為何要租凶宅？對原PO身分感到好奇，推測她是驅魔師或是要請祖先鬥惡靈，「你是不是會咒靈操術，想收集咒靈？」、「25000要租凶宅...看來這位姊心臟很大顆」。

▲▲女網友開2.5萬元求租新店3-4房凶宅引發討論。（圖／截自我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書 ）
▲女網友開2.5萬元求租新店3-4房凶宅引發討論。（圖／截自我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書 ）
面對網友疑問，原PO親自解答表示，她不是驅魔師，無奈說：「這麼高的租金卻連凶宅都租不到。」對於是否要發動「勇祖鬥惡靈」，她則開玩笑回說：「祖先可以交流一下法術。」

究竟新店非山區3-4房物件租金有多高？據《591租屋網》資料顯示，鄰近新店區公所、新店捷運站、北新路與新明街等市區的3房住家，租金約在2萬至2萬8000元內，但多為公寓3樓以上，甚至頂樓加蓋物件；若要住到4房的電梯大樓，租金最少要3萬元起跳，符合原PO需求的房源數量確實十分有限。

據官方物價指數統計，2023年居住類指數為新高的104.35，其中年增率連續2年超過2%，其中房租指數2023為103.88，年增率達2.16%，年增率創下27年以來新高。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，上一次年增率2%已經是1996年時候的事情，若加上去年房價也創下歷史新高，不管是租或買都有感代價更高，連維護居住品質等修繕與管理費用等，都同步創下新高，顯示民眾居住負擔更重了。

▲近10年消費者物價指數居住類變化。（圖／信義房屋提供 ）
▲近10年消費者物價指數居住類變化。（圖／信義房屋提供 ）

 

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