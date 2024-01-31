她開2.5萬求租「新店3-4房」凶宅　死法、數量不拘！只求能拜祖先

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貼文引發討論，不少人認為租金預算不低，為何要租凶宅？對原PO身分感到好奇，推測她是驅魔師或是要請祖先鬥惡靈，「你是不是會咒靈操術，想收集咒靈？」、「25000要租凶宅...看來這位姊心臟很大顆」。
面對網友疑問，原PO親自解答表示，她不是驅魔師，無奈說：「這麼高的租金卻連凶宅都租不到。」對於是否要發動「勇祖鬥惡靈」，她則開玩笑回說：「祖先可以交流一下法術。」
究竟新店非山區3-4房物件租金有多高？據《591租屋網》資料顯示，鄰近新店區公所、新店捷運站、北新路與新明街等市區的3房住家，租金約在2萬至2萬8000元內，但多為公寓3樓以上，甚至頂樓加蓋物件；若要住到4房的電梯大樓，租金最少要3萬元起跳，符合原PO需求的房源數量確實十分有限。
據官方物價指數統計，2023年居住類指數為新高的104.35，其中年增率連續2年超過2%，其中房租指數2023為103.88，年增率達2.16%，年增率創下27年以來新高。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，上一次年增率2%已經是1996年時候的事情，若加上去年房價也創下歷史新高，不管是租或買都有感代價更高，連維護居住品質等修繕與管理費用等，都同步創下新高，顯示民眾居住負擔更重了。