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台積電法說會後曝190億利多！高雄楠梓預售1坪破30萬　他喊繼續買

▲台積電18日法說會透露啟動評估在高雄增建第三座12吋晶圓廠，並且切入2奈米先進製程，橋頭、楠梓房價引發討論，今（31）楠梓再添190億元大利多。（圖／資料照片）
▲台積電18日法說會透露啟動評估在高雄增建第三座12吋晶圓廠，並且切入2奈米先進製程，橋頭、楠梓房價引發討論，今（31）楠梓再添190億元大利多。（圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣「房價守護者」台積電（2330）18日法說會透露，啟動評估在高雄增建第三座12吋晶圓廠，並且切入2奈米先進製程，「高雄房價準備噴到外太空」引發討論，眾推測橋頭、楠梓漲幅肯定炸裂，楠梓預售屋更是1坪破30萬元引發討論。今（31）高雄再添大利多，「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」正式簽約，國土管理署長吳欣修表示，中央全力支持再生水建設，8年來已補助高雄逾190億元。

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「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」將成為高雄市第4座再生水廠，預計2028年底開始供應再生水，2030年底全期每日供應7萬噸再生水給台積電使用，民間投資金額達新台幣80億元。

▲確保台積電用水，「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運BTO案」已於今(23)日於財政部促參網公告招商，營運特許年限21年。（圖／高市府提供）
▲確保台積電用水，「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」今（31）正式簽約，營運特許年限21年。（圖／高市府提供）
高雄市長陳其邁指出，高市府積極配合半導體業設廠提高行政效率，且高市水電供應無虞，台積電預計先在高雄楠梓設立3座2奈米先進製程新廠，以每座廠投資金額達200億美元估算，高雄3座廠投資額將高達2兆新台幣，包括上下游廠商帶來的工作機會可望達4萬人，對於整體高雄城市發展與促進經濟將具長遠正面影響。

▲「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」今（31）完成簽約，左起為高雄市副市長林欽榮、國土管理署長吳欣修及高山林水務公司董事長郭濟安。（圖／國土管理署提供）
▲「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」今（31）完成簽約，左起為高雄市副市長林欽榮、國土管理署長吳欣修及高山林水務公司董事長郭濟安。（圖／國土管理署提供）
根據台灣房屋統計，台積電從2021年下半年宣布在楠梓設廠，短短一年半期間，中古房價漲約2成，新成屋則從每坪19.8萬元，衝上26.2萬元，漲幅逾3成，而預售屋更是從每坪21.4萬元上揚至29.6萬元，漲幅近4成。

楠梓房價也在PTT引發討論，網友發文「沒人發現楠梓買一坪30萬根本在搞笑嗎」，表示楠梓周圍全是工業園區，沒有知名商圈，晚上多數店家都打烊了，「整個暗成一片」，跟高雄市中心完全沒得比，但「竟然有人買在一坪30萬以上，根本就整個廢到笑啊！」認為買楠梓一坪30萬根本是自虐。不少人認同原PO看法，但也有人認為「現在不買，明年漲到50萬，你就後悔了」。

有「炒房王」封號的知名投資客「帥過頭」（黃家進）先前受訪時直言，「我認為台積電最大的貢獻就是漲房價！」點名2024年台積電效應會讓嘉義太保房價大噴發，台南、高雄也持續受到台積電效應加持，房價也只漲不跌。帥過頭昨晚在臉書開直播，談2024台灣房地產漲跌時，被粉絲問及「楠梓還能買嗎？」他直球回應「繼續買」，認為楠梓房價仍會繼續上漲。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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