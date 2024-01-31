台積電法說會後曝190億利多！高雄楠梓預售1坪破30萬　他喊繼續買

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高雄市長陳其邁指出，高市府積極配合半導體業設廠提高行政效率，且高市水電供應無虞，台積電預計先在高雄楠梓設立3座2奈米先進製程新廠，以每座廠投資金額達200億美元估算，高雄3座廠投資額將高達2兆新台幣，包括上下游廠商帶來的工作機會可望達4萬人，對於整體高雄城市發展與促進經濟將具長遠正面影響。
根據台灣房屋統計，台積電從2021年下半年宣布在楠梓設廠，短短一年半期間，中古房價漲約2成，新成屋則從每坪19.8萬元，衝上26.2萬元，漲幅逾3成，而預售屋更是從每坪21.4萬元上揚至29.6萬元，漲幅近4成。
楠梓房價也在PTT引發討論，網友發文「沒人發現楠梓買一坪30萬根本在搞笑嗎」，表示楠梓周圍全是工業園區，沒有知名商圈，晚上多數店家都打烊了，「整個暗成一片」，跟高雄市中心完全沒得比，但「竟然有人買在一坪30萬以上，根本就整個廢到笑啊！」認為買楠梓一坪30萬根本是自虐。不少人認同原PO看法，但也有人認為「現在不買，明年漲到50萬，你就後悔了」。
有「炒房王」封號的知名投資客「帥過頭」（黃家進）先前受訪時直言，「我認為台積電最大的貢獻就是漲房價！」點名2024年台積電效應會讓嘉義太保房價大噴發，台南、高雄也持續受到台積電效應加持，房價也只漲不跌。帥過頭昨晚在臉書開直播，談2024台灣房地產漲跌時，被粉絲問及「楠梓還能買嗎？」他直球回應「繼續買」，認為楠梓房價仍會繼續上漲。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。