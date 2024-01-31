8800萬房產全給貓狗！子女從沒回家 老婦清醒「身邊毛孩最貼心」
養兒防老真的已經過時了！中國上海一名退休老婦，老伴早已離世，近年她健康狀況愈來愈差，多次臥病在床，未料3名子女各自婚後就沒回過家，對她不聞不問，連一通關懷的電話都沒打，讓她心寒至極而醒悟了，決定重新改遺囑，把價值超過人民幣2000萬元（約新台幣8800萬元）的3套房產，全都留給一直陪在她身邊的一對貓狗。
記者徐銘穗/綜合報導
綜合陸媒報導，當事老婦劉阿姨從高薪資的職務上退休多年，獨自住在上海，但3名子女在她生病臥床時沒回家探視，連通電話都沒打，而陪在她身邊的是一對貓狗，成了她孤單時候最大的支柱。
劉阿姨因為對子女太過失望，加上也放不下貼心的愛寵，在經過幾番思考過後，修改了多年前就留下的遺囑，將所有資產都留給毛小孩。依中國現行法律規定，寵物無法作為主人的遺產繼承人，但可以委託遺產管理人照顧寵物，於是劉阿姨將遺產全數捐贈給一家獸醫院，指定須用於照顧她的寵物及其後代。
報導指，中華遺囑庫管委會主任陳凱受訪表示，劉阿姨的做法是完全合法的，寵物醫院也將受到監管，如果這一大筆錢沒有按照約定用在寵物身上，該機構則要承擔相應的法律責任。
消息曝光後，據了解劉阿姨的3名子女對母親的決定感到相當無言。故事也迅速引起大量網友討論，不少人認為養兒根本不防老，而是糟心，認為劉阿姨「完全是人間清醒」，也盼望陪伴她的寵物能獲善終。