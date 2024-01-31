113萬YTR「砸千萬開樂園」！開幕放送16萬元 店內超狂規模曝光
擁有113萬訂閱的YouTuber儒哥，最近砸了上千萬元開了一家「青菜樂園」，跳脫傳統的大型夾娃娃機店，儒哥的樂園讓你有吃又有拿，店內不僅可以夾娃娃，還能把夾到的物品換成點數，到「青菜超市」兌換更需要的東西，除了日用品以外，甚至連婆媽喜愛的冷凍食材也全部一網打盡，甚至店內把夜市的套圈圈攤位也請來，整間樂園的規模非常盛大。「青菜樂園」今（31）日中午正式開幕，就湧入大批人潮，儒哥也表示，除了抽獎相關活動之外，也有拍片挑戰，放送16萬高額獎金，歡迎大家都來挑戰。
記者張嘉哲/綜合報導
儒哥表示，自己會開這個「青菜樂園」，是因為當初拍片的時候，有個夢想就是想要把快樂的東西渲染給觀眾，而這樣的夢想不僅是可以在影片中呈現，也可以開設一個實際的店面，來實現自己的心願，歡迎家長帶小孩一起來玩，玩得開心之餘，也能夠留下美好的回憶。
而「青菜樂園」也在今（31）日中午正式開幕，從儒哥IG可以看出現場擠入滿滿的人潮，不少人都開心跟儒哥合影，儒哥也在IG上轉發致謝「謝謝大家來捧場」，而要去青菜樂園玩的顧客，要記得辦會員才可以兌換青菜超市裡面的東西哦！
據了解，儒哥開設這家「青菜樂園」內部空間就高達300坪，砸了重金1500萬，店內會看到許多夾娃娃機，民眾可以透過玩夾娃娃機然後兌換點數，所以店內還有設置「青菜超市」，像是夾到泡麵可以兌換4點，就能去青菜超市換購日常用品，種類從文具、襪子、帽子、玩具甚至連冷凍食品應有盡有。
而《NOWnews》記者也實際私訊詢問「青菜樂園」IG，詢問是否一定要將夾到的東西換成點數，工作人員則回覆「二選一即可」，如果夾娃娃機夾到的物品是自己想要的可以保留，民眾可以將不要的商品轉變成點數，到「青菜超市」兌換日常用品。
除此之外，因應開幕，儒哥也推出開幕活動，除了有一系列的抽獎之外，還推出「創作者大賽」的主題，只要在1月31日至2月29日（晚間12點前），到「青菜樂園」遊玩並且拍下影片上傳至影音平台（IG、臉書、Tik Tok、YouTube），並且標記「青菜樂園」的官方帳號，取讚數最高者獲勝，各平台的第一名就能獲得2萬元，而四個平台第一名再加碼3萬元，另外還有10名創意獎也可以獲得5000元獎金，總計獎金16萬元！
🟡「青菜樂園」地址
📍高雄市仁武區八德南路73之1號