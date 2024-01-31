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霧峰土地7成被劃入農業發展　農友抱怨一夕暴跌

▲霧峰高達7成土地被劃入國土計劃「農業發展地區」，引發農友抱怨(圖／李天生提供2024.1.31)
▲霧峰高達7成土地被劃入國土計劃「農業發展地區」，引發農友抱怨(圖／李天生提供2024.1.31)

記者柳榮俊/台中報導

中市霧峰高達7成土地被劃入國土計劃「農業發展地區」，預期未來限制嚴格，變更困難，引發農友抱怨，市議員李天生(31)日強調，不少農地現況已經遭到破壞或是興建違章工廠，早已不是高等則農地，要求市府重新清查。

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李天生指出，霧峰國土計劃劃設三區，原都市計劃區列入「都市發展地區」，東側保安林、南側烏溪等地劃入「高山保育地區」，其餘土地列入「農業發展地區」，其中農業發展地區佔霧峰全區面積高達7成，十分特殊。


李天生說，霧峰農業發展地區劃設農一、農二及農三，其中東側山坡地之農業土地劃設為農三，西側平緩地區良好農地劃設為農二，面積大於25公頃且八成以上農業使用之優良農地，則劃設為農一。


李天生強調，列入農業發展地區的農地，由於限制嚴格，預期未來變更困難，如同宣判死刑，農友們反映，不少農地鄰近道路，或是興建違章工廠，現況已經遭到破壞，早已不是高等則農地，希望在114年5月1日國土計劃實施前，把握最後機會重新清查。


霧峰北勢里長洪金生抱怨，霧峰地區農地價格原本每坪約10萬元，國土計劃公布後，一夕暴跌，目前價格滑落到每坪3萬元，相鄰大里地區農田價格卻出現上漲，讓霧峰由興盛地區變為落後地區，引起大家恐慌。


農業局說明，台中市國土計畫指認霧峰區等10處優先辦理鄉村地區整體規劃，未來城鄉發展需求，可透過每5年通盤檢討機制或鄉村地區整體規劃，調整國土功能分區，提供居住、產業等多元發展利用。已編列非農地將依原來目的使用，不受劃入農產業發展區影響，農1與農2土地仍可從事農業產製儲銷、休閒農業、農村再生、公共設施等，讓農業多元發展。

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