肯德基「6大餐點」2/1起漲價！蛋撻、炸雞「最多貴7元」一次整理
肯德基今（31）日突然宣佈，將自2月1日起漲價，這波共有蛋撻、炸雞等「6大餐點」調整價格，包括蛋撻「貴2元」、青花椒香麻脆雞「貴3元」、義式香草紙包雞「貴5元」、花生熔岩咔啦雞腿堡「貴7元」、雙色轉轉QQ球「貴5元」、香酥脆薯「貴1～3元」，平均調幅約4元。業者表示，「考量整體營運成本，經全面審慎評估後，將微調部分產品價格，盡可能降低對顧客影響」。
記者蕭涵云/綜合報導
肯德基今公告，考量整體營運成本，經全面審慎評估後，將微調部分產品價格，盡可能降低對顧客影響。自明（1）日起共有「6大餐點」漲價，包括人氣最高的蛋撻「貴2元」、青花椒香麻脆雞「貴3元」，香酥脆薯則是「貴1～3元」；價格微調較多的是花生熔岩咔啦雞腿堡「貴7元」、義式香草紙包雞「貴5元」、雙色轉轉QQ球「貴5元」。
業者強調，主要商品皆維持原價，其中包含咔啦脆雞、上校薄脆雞、薄皮嫩雞、咔啦雞腿堡、蛋撻禮盒、多人歡聚餐、早餐、69元輕鬆餐、99元雞勵餐等。並同步於2月1日至2月5日，連續5天祭出新春回饋優惠，包括上校雞塊、玉米濃湯、可樂享「買一送一」，還有下殺48折起的隱藏優惠代碼；並有預訂快取「加1元多一件」炸雞或蛋撻等。
另外，必勝客今在信義區百貨舉辦「史上最長百人接龍比薩趴」，號召上百人分隊以「接龍」方式爽嗑「長達十公尺」的派對巨飽盒比薩，最快隊伍以13分13秒成績獲頒萬元獎金。宣告即日起購買巨飽盒加贈「一公尺巨飽盒刮刮樂」，史上最浮誇巨大刮刮卡，只送不賣，最大獎可獲得「超過2000元巨飽披薩」免費吃優惠。