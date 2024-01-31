獨／樂天啦啦隊爆私接工作風波！業內人士早耳聞：女孩們很無辜

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再者，女孩們出席活動時，領取酬勞方式不一定，有時填勞報單領取現金，也有匯款方式，但根據圈內人的理解，啦啦隊女孩們會計知識薄弱，對稅務不太清楚，如開發票、含稅或稅外等問題，更無從得知經紀人簽約方式與總金額，如果高層要在金額上動手腳，成員們很難察覺。
過去，《NOWnews今日新聞》製作啦啦隊熱潮專題，發現啦啦隊員收入的複雜化，大致分為球場表演、直播打賞與活動代言，有些成員是直接和球隊簽約，有些成員則透過經紀公司合作，區隔啦啦隊與一般商演收入，剛入行的啦啦隊員若只有每場表演費收入，月收入約3萬到4萬元，如果人氣高漲，會有主持、商演、直播等多元收入，一場活動新人價從數千元到數萬元不等，人氣啦啦隊員可以高達20、30萬元，每月收入合計可能是新人的10倍以上。
啦啦隊紅了就收入豐厚，因此入行10年、年紀約30歲左右，就可以在台北晉升有屋一族。像樂天啦啦隊就有許多置產女神，陳怡叡（Yuri）2020年晉升雙北區有巢氏，買下位於桃園青埔總價1500萬元的新成屋，成為有殼一族；巫苡萱2022年宣布買房，新莊的新家每坪58萬元，約有60到70坪；隊友陳伊也在三重買下4房電梯大樓，總價1900萬元。樂天應援團長壯壯更厲害，25歲就以千萬元在高雄買下70坪公寓大廈，籃籃、筠熹也都在北部置產。
啦啦隊近年掀熱潮，話題性更勝女團，帶動一波錢潮，業界人士說，每個成員都有不同的商業價值，資歷、聲量、人氣都有市場制定，如果不合理市場不會買單，「尤其是樂天以桃園為根據地，在地廠商贊助很多活動，都跟球團合作綁在一起，操作空間很大，領隊、經紀人不再只是表演接洽者，揹負很多贊助、業務，性質更不單純，才會讓此案如雪球般越滾越大。」
而這次會爆出私接工作風波，有人質疑是樂天啦啦隊內鬥爆料惹禍，業界人士認為極有可能，畢竟女孩們私下會討論工作分配，如果真的排班有落差，內心難免不平衡，就會有所抱怨，只是此樁事件鬧到出動廉政署調查，領隊浦韋青50萬元交保，經紀人聲押的程度，還是讓圈內人相當訝異。
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