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獨／樂天啦啦隊爆私接工作風波！業內人士早耳聞：女孩們很無辜

▲樂天啦啦隊成員孟潔（左起）、陳伊、菲菲、穎樂涉嫌私接工作，被以背信案被告偵訊。（圖／孟潔、陳伊、菲菲、穎樂FB）
▲樂天啦啦隊成員孟潔（左起）、陳伊、菲菲、穎樂涉嫌私接工作，被以背信案被告偵訊。（圖／孟潔、陳伊、菲菲、穎樂FB）

記者江芷稜／綜合報導

職棒樂天桃猿啦啦隊內部紛亂，除了人氣最高的林襄有意出走，成員陳伊（陳奕如）、林孟潔（孟潔）、李恩菲（李庭瑀）、林穎樂（林俞廷）也鬧出私接活動風波，和前領隊浦韋青、行銷部經理陳元凱被列為背信案被告，遭到檢方傳喚，讓外界相當震驚。不過，一位業界人士向《NOWnews今日新聞》表示，浦韋青去年10月卸下職務，資深經紀人陳元凱跟著離隊，職位突然異動就讓人嗅到不尋常的氛圍，當時已經耳聞該事件八卦，也覺得女孩們聽從長官指示出席活動，應該是無辜的。

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▲浦韋青被樂天桃猿提告！傳啦啦隊「樂天女孩」孟潔、陳伊等都捲入（圖／球迷提供）
▲浦韋青被樂天桃猿提告！傳啦啦隊「樂天女孩」孟潔、陳伊等都捲入。（圖／球迷提供）
啦啦隊女孩們排班出賽，班表掌握在領隊和經紀人手中，各隊標準不一，有些球隊平均分配成員上場時間，有些得靠領隊安排，場次不一定，女孩們也會爭寵比較誰的班次多。該業界人士認為女孩的角色比較被動無辜，「領隊是球隊最高指導，經紀人負責指派工作，如果經紀人提出工作要求，女孩們當然會聽從，很少會去質疑工作有問題」。

▲樂天女孩啦啦隊陳伊。（圖／陳伊提供）
▲樂天女孩啦啦隊陳伊曾因「伊梓帆」挺柱事件一度遭封殺。（圖／陳伊提供）
再者，女孩們出席活動時，領取酬勞方式不一定，有時填勞報單領取現金，也有匯款方式，但根據圈內人的理解，啦啦隊女孩們會計知識薄弱，對稅務不太清楚，如開發票、含稅或稅外等問題，更無從得知經紀人簽約方式與總金額，如果高層要在金額上動手腳，成員們很難察覺。

▲菲菲穿著純白比基尼，曬出完美好身材。（圖／翻攝菲菲IG）
▲菲菲剛出道也鬧出私接工作官司，事後慘賠48萬元。（圖／翻攝菲菲IG）
過去，《NOWnews今日新聞》製作啦啦隊熱潮專題，發現啦啦隊員收入的複雜化，大致分為球場表演、直播打賞與活動代言，有些成員是直接和球隊簽約，有些成員則透過經紀公司合作，區隔啦啦隊與一般商演收入，剛入行的啦啦隊員若只有每場表演費收入，月收入約3萬到4萬元，如果人氣高漲，會有主持、商演、直播等多元收入，一場活動新人價從數千元到數萬元不等，人氣啦啦隊員可以高達20、30萬元，每月收入合計可能是新人的10倍以上。

▲林襄傳出有望加入味全龍啦啦隊。（圖／林襄臉書）
▲人氣啦啦隊員林襄一場活動就有20萬元以上收入。（圖／林襄臉書）
啦啦隊紅了就收入豐厚，因此入行10年、年紀約30歲左右，就可以在台北晉升有屋一族。像樂天啦啦隊就有許多置產女神，陳怡叡（Yuri）2020年晉升雙北區有巢氏，買下位於桃園青埔總價1500萬元的新成屋，成為有殼一族；巫苡萱2022年宣布買房，新莊的新家每坪58萬元，約有60到70坪；隊友陳伊也在三重買下4房電梯大樓，總價1900萬元。樂天應援團長壯壯更厲害，25歲就以千萬元在高雄買下70坪公寓大廈，籃籃、筠熹也都在北部置產。

▲陽光又愛運動的形象，再加上《全明星運動會》影響，讓林穎樂逐漸累積人氣。（圖／ninalin1231 IG）
▲陽光又愛運動的形象，再加上《全明星運動會》影響，讓林穎樂逐漸累積人氣。（圖／ninalin1231 IG）
啦啦隊近年掀熱潮，話題性更勝女團，帶動一波錢潮，業界人士說，每個成員都有不同的商業價值，資歷、聲量、人氣都有市場制定，如果不合理市場不會買單，「尤其是樂天以桃園為根據地，在地廠商贊助很多活動，都跟球團合作綁在一起，操作空間很大，領隊、經紀人不再只是表演接洽者，揹負很多贊助、業務，性質更不單純，才會讓此案如雪球般越滾越大。」

▲▼孟潔先前在實境節目《全明星運動會》擔任藍隊經理，甜美臉孔、苗條身材及貼心舉動受封「最正球經」。（圖／翻攝自孟潔臉書）
▲孟潔先前在實境節目《全明星運動會》擔任藍隊經理，甜美臉孔、苗條身材及貼心舉動受封「最正球經」。（圖／翻攝自孟潔臉書）
而這次會爆出私接工作風波，有人質疑是樂天啦啦隊內鬥爆料惹禍，業界人士認為極有可能，畢竟女孩們私下會討論工作分配，如果真的排班有落差，內心難免不平衡，就會有所抱怨，只是此樁事件鬧到出動廉政署調查，領隊浦韋青50萬元交保，經紀人聲押的程度，還是讓圈內人相當訝異。

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