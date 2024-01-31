PLG／「野獸」林志傑關鍵三分！狂砍21分　富邦勇士111:104逆轉勝

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不過今天開賽夢想家外線火力火燙，林俊吉和盧冠良面對空檔的機會，連續命中5顆三分球，幫助球隊打出17:5的高潮。次節雙方的身體接觸增加，洪楷傑被吉爾貝克給打到在地，暫時下場休息，夢想家這一節靠著麥卡洛單節攻下17分，繼續將分數給拉開，上半場打完以54:46領先8分。
易籃再戰後，富邦火力有所復甦，陳范柏彥飆進三分球後，他們打出20:14的小高潮，富邦追近比分。場上哨音此起彼落，沛登和塞瑟夫都早早領到5犯，後者更是犯滿畢業，夢想家這邊則是吉爾貝克也領到第5次犯規。
比賽尾聲，兩隊在有限分數內拉鋸，變成林俊吉和林志傑兩人的飆分秀，後者單節11分，幫助球隊追到只差3分。強森命中三分球幫助富邦將分數追成98:98平手，之後夢想家洋將布依德走步，球權轉再次換到富邦這裡。
之後林志傑和強森擋拆，但是後者未能命中，剩下19.5秒夢想家喊出暫停部屬戰術，握有最後一擊機會，可惜林俊吉發生失誤，富邦這邊強森處理球也發生問題，雙方皆無功而返，比賽進入到延長賽。
延長賽中，麥卡洛連進兩顆三分球，富邦這邊則是強森連取6分，兩隊仍是104:104平手，之後強森果斷在有人防守下投進超前三分，林志傑被犯規獲得2罰機會，他命中1球，富邦108:104進入最後1分半鐘。
接著，兩隊都錯失一次進攻機會，林志傑此時扮演穩定軍心的角色，投進關鍵的大號三分球，他也興奮地激情大吼，場邊球迷情緒也隨之沸騰，富邦勇士在驚滔駭浪中拿下比賽。
林志傑此役攻下21分，其中的15分在第四節和延長賽產生，依舊是富邦關鍵時刻最值得信賴的得分手。強森這一場功大於過，斬獲37分8籃板5助攻，寫下生涯單場得分新高。夢想家方面，麥卡洛拿到全隊最高的35分16籃板。
林俊吉這一場投進5記三分球，他得到27分8助攻。在此役投進本場第4顆三分球之後，達成生涯200顆三分球進球，是聯盟史上第2位、非洋將第1位。聯盟史上第1位生涯200顆三分球進球的球員是勇士的辛特力。
夢想家努力不夠 主帥承認「富邦比我們努力」
夢想家連3場失誤破20，今天被富邦抓下28個進攻籃板，發生26次失誤，其中有8次出現在第四節，成為球隊落敗主因。賽後夢想家主帥皮爾曼賽後表示：「這5連敗期間，前面都還是蠻正面的，因為我們開箱新洋將，但今天晚上就是我們自己不夠努力，富邦的情蒐做得非常好，對持球者壓迫非常夠，擋拆Show出來的效果非常好。」
皮爾曼也直言，球隊今天不但處理球粗心，努力也不夠，簡而言之：「富邦這一場就是打得比我努力，就這麼簡單。」
富邦勇士贏球因為拚勁 人手短缺仍硬抗夢想家強悍身體對抗
富邦總教練許晉哲則說，「今天贏球因為拚勁，夢想家身體對抗很多，辛特力在這個對戰組合中的角色很關鍵，今天沒有他，本土鋒線必須站出來，也必須要小心大B（吉爾貝克）的動作。後面我們陣容拆成進攻組和防守組，石博恩上場後表現不錯，希望本土球員能維持今天的發揮。」
林志傑則簡短地認為，今天能逆轉關鍵在於，落後的時候大家沒有放棄，把防守做好，自己對於能贏球感到非常開心。