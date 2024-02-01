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基隆捷運過關了！「這1站」房價早先漲近3成　合理房價縣市恐再-1

▲基隆捷運昨通過行政院核定，預計2033年完工通車。沿線13站房價早見漲幅，尤以八堵站周邊公寓漲幅近3成最兇。（圖／臺灣翻攝驛站之旅網站）
▲基隆捷運昨通過行政院核定，預計2033年完工通車。沿線13站房價早見漲幅，尤以八堵站周邊公寓漲幅近3成最兇。（圖／臺灣翻攝驛站之旅網站）

記者徐銘穗/綜合報導

行政院昨（1/31）天核定基隆捷運建設計畫綜合規劃，總經費696.89億元，預計2033年完工通車。軌道經濟能否帶動基隆房價備受矚目，事實上，基隆捷運從2022年2月行政院宣布計畫定案以來，房價已見兩波漲幅，沿線13站中有5站在基隆市境內，綜觀近3年房價漲幅都在1成以上，尤以「八堵站」公寓漲幅近3成最兇。

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針對基隆捷運建設計畫綜合規劃，交通部指出，總經費為696.89億元，中央分擔519.98億元，台北市政府分擔57.54億元，新北市政府分擔71.44億元，基隆市政府分擔47.92億元。從基隆八堵共有13站，包含南港、南港展覽館、南陽大橋、樟樹灣、汐科、汐止區公所、保長坑站(1)、保長坑站(2)、北五堵、百福、六堵、七堵、八堵。

▲基隆捷運第一階段（八堵到南港）計畫路線圖。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆捷運第一階段（八堵到南港）計畫路線圖。（圖／基隆市政府提供）
早從2022年2月，時任行政院長蘇貞昌宣布基隆捷運定案，住商機構彙整實價登錄資料，統計13預定站點2020及2021年房價，其中八堵、百福、北五堵及汐止區公所漲幅都在10.0%以上，沿線價格最低、漲幅多在八堵站，均價每坪僅15.4萬元。

而在去年基隆捷運環評過關時，中信房屋也彙整2020至2022近3年沿線，在基隆市境內5預定站點的周邊房價，整體以百福站的表現最佳，大樓均價漲幅22.5%，華廈平均漲幅15.1%，公寓平均漲幅24.0%，但八堵站公寓漲幅28.3%最亮眼。

基隆捷運周邊房價早在核定前就先漲，專家分析指，八堵、百福兩區房價漲幅雖高，但因為房價基期較低，相比沿線各站的公寓產品，目前還是單價最低的，雖然還要等9年才通車，但八堵和百福都有台鐵可搭，也吸引不少汐止居民前來購買。

內政部日前甫公布最新、2023年第3季「房貸負擔率」，即為中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率，然而全國僅嘉義縣、屏東縣、基隆市三個縣市房貸負擔率低於3成，屬合理負擔範圍。

但近期受到台積電傳嘉義設廠消息，嘉義太保市的房價早已聞風上漲，漲幅逼近1成。而基隆捷運核定後，基隆房價可能再出現一波漲幅，未來全台合理房價縣市可能只剩屏東縣。

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