卡緊「龍」總來！失業勞工投入5大產業　月月發獎勵、最高給15萬

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符合連續失業達30日以上一般失業勞工，或連續失業達14日以上的二度就業婦女、高齡者、中高齡者等特定對象，或非自願離職等資格之一，都可到發展署的台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區報名參加，也可以親自就近到公立就業服務機構辦理求職登記，由就業服務人員依個別求職者的就業需求，協助推介就業。
經推介到疫後缺工專案職缺就業，連續就業滿30日以上且符合相關規定，可在連續受僱每滿90日的次日起90日內，向公立就業服務機構申請疫後專案缺工就業獎勵，每月6,000元至1萬元，最長發給12個月，如果工作地點是在勞動部公告的特定地區，每月還可以再加碼最高3,000元，每人合計最高可領得15萬6,000元。
勞動部指出，目前旅宿業、餐飲業與航空站地勤業等產業，都在年前大舉徵才，如台北花園大酒店、礁溪寒沐酒店、知本老爺大酒店在徵房務或清潔人員；錢櫃KTV在徵吧檯內場服務員、樂雅樂餐廳、王品西堤牛排在徵餐飲服務接待員，還有航空站地勤業的長榮航勤公司及桃園航勤公司，也都在徵地勤貨運及機艙清潔人員。還想知道有哪些疫後專案缺工的職缺，歡迎到「台灣就業通」網站的「疫後改善缺工擴大就業方案」查詢，也可就近洽詢各公立就業服務機構。
另外，勞動力發展署對於「特定製造業」及「照顧服務業」工作，也提供勞工就業獎勵，只要勞工符合連續失業達30日以上、非自願離職等情形之一者，到公立就業服務機構辦理求職登記，經推介受僱於符合規定的特定製造業或照顧服務業職缺工作，連續就業滿30日以上，也可以申請就業獎勵金，投入就業得越久，獎勵金就領得越多，每月發給5,000元、6,000元及7,000元，合計最長18個月，每人合計最高可領得10萬8,000元。
勞動部表示，正在找工作的勞工朋友們，歡迎把握機會投入這5大缺工產業工作，相關資訊可到發展署官網／業務專區／就業相關補助／專案缺工就業獎勵、缺工就業獎勵、照顧服務就業獎勵等專區查詢，也可就近洽詢各公立就業服務機構辦理求職求才登記，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供服務。