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卡緊「龍」總來！失業勞工投入5大產業　月月發獎勵、最高給15萬

▲勞動部今（1）日指出，失業勞工投入5大產業，月月發缺工就業獎勵，最高計有15萬6,000元。(示意圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部今（1）日指出，失業勞工投入5大產業，月月發缺工就業獎勵，最高計有15萬6,000元。(示意圖／勞動部高屏澎東分署提供)

記者李琦瑋／台北報導

農曆過年快到了，正在找工作的勞工朋友們，快把握年前眾多求職機會，勞動部提供旅宿業、餐飲業、航空站地勤業、特定製造業及照顧服務業等5大產業的缺工就業獎勵，鼓勵失業勞工投入工作，每月除了領薪水之外，還可以領勞動部的就業獎勵金，每人合計最高可領得15萬6,000元，勞動部呼籲，要找工作的勞工，現在趕緊去公立就業服務機構，會幫你找到適合的工作，年後開工上班，月月領獎勵，開心迎龍年！

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為紓緩疫後產業缺工情形，勞動部勞動力發展署自去年5月推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，將「旅宿業」的房務（清潔）人員、「餐飲業」的內外場服務與廚務人員，還有「航空站地勤業」的地勤作業人員與航機清艙人員等，列為疫後專案缺工的職缺，並且公告於「台灣就業通」網站。

符合連續失業達30日以上一般失業勞工，或連續失業達14日以上的二度就業婦女、高齡者、中高齡者等特定對象，或非自願離職等資格之一，都可到發展署的台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區報名參加，也可以親自就近到公立就業服務機構辦理求職登記，由就業服務人員依個別求職者的就業需求，協助推介就業。

經推介到疫後缺工專案職缺就業，連續就業滿30日以上且符合相關規定，可在連續受僱每滿90日的次日起90日內，向公立就業服務機構申請疫後專案缺工就業獎勵，每月6,000元至1萬元，最長發給12個月，如果工作地點是在勞動部公告的特定地區，每月還可以再加碼最高3,000元，每人合計最高可領得15萬6,000元

勞動部指出，目前旅宿業、餐飲業與航空站地勤業等產業，都在年前大舉徵才，如台北花園大酒店、礁溪寒沐酒店、知本老爺大酒店在徵房務或清潔人員；錢櫃KTV在徵吧檯內場服務員、樂雅樂餐廳、王品西堤牛排在徵餐飲服務接待員，還有航空站地勤業的長榮航勤公司及桃園航勤公司，也都在徵地勤貨運及機艙清潔人員。還想知道有哪些疫後專案缺工的職缺，歡迎到「台灣就業通」網站的「疫後改善缺工擴大就業方案」查詢，也可就近洽詢各公立就業服務機構。

另外，勞動力發展署對於「特定製造業」「照顧服務業」工作，也提供勞工就業獎勵，只要勞工符合連續失業達30日以上、非自願離職等情形之一者，到公立就業服務機構辦理求職登記，經推介受僱於符合規定的特定製造業或照顧服務業職缺工作，連續就業滿30日以上，也可以申請就業獎勵金，投入就業得越久，獎勵金就領得越多，每月發給5,000元、6,000元及7,000元，合計最長18個月，每人合計最高可領得10萬8,000元

勞動部表示，正在找工作的勞工朋友們，歡迎把握機會投入這5大缺工產業工作，相關資訊可到發展署官網／業務專區／就業相關補助／專案缺工就業獎勵缺工就業獎勵照顧服務就業獎勵等專區查詢，也可就近洽詢各公立就業服務機構辦理求職求才登記，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供服務。

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