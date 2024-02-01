台北中山區危老都更新案+1！單價上看200萬 賴正鎰：幫地主打工
台北市中山區危老重建再+1！鄉林建設（5531）睽違10年回歸北市精華中山區，整合20年、吉林農安路口1008坪大型都更案，今（1）正式公布命名為「鄉林中山賦」，感念百年前基地為大片農田，鄉林集團董事長賴正鎰戴著斗笠、牽牛車登場，重現50年代童年回憶。全案規劃兩棟15層大樓，含123戶住宅及6間店面，總銷130億，可銷36戶（約30億元）。建案單價目前仍未公開，賴正鎰透露將落在160~200萬元／坪間，預計今（2024）5月將動土興建，拚2026年完工。
記者徐銘穗/綜合報導
建案基地位在中山區新福里近吉林路與農安街口，鄉林歷經20年完成80多位地主談判，100%的合意都更，只有基地近吉林路一側有棟4樓頂加公寓共8戶不同意，但基地面積達1008坪，在北市蛋黃區中相當少見。
去年底建案50年公寓拆除後，鄉林斥資500萬元，將基地打造成千坪綠地景觀公園。賴正鎰在記者會中表示，公園將陪伴當地居民過農曆年，重溫農村時代濃濃的人情味，預計在今（2024）年5月正式動工。鄉林強調，未來新大樓頂樓將配置太陽能光電板的發電捷能裝置，外觀及結構做好淨零碳排，落實企業ESG環境生態永續。
中山區目前已公開預售案開價落在每坪130~155萬元。「鄉林中山賦」周遭預售案，吉美建設的「中山．吉美」位在中山北路二段93巷，開價140萬元／坪，歷史成交高價來到142.8萬元；璞真建設的「樸真之道」位在中山北路二段91號，開價155萬元／坪，歷史成交高價來到151.5萬元／坪。
「鄉林中山賦」公設比32.8%，規劃28至53坪2-3房房型，鄉林分回36戶、總銷約30億元。至於開價多少？鄉林目前未正式公開，但賴正鎰會前受訪透露，現今建築成本高漲，營造成本來到一坪25萬元，周遭行情也破150萬元，透露新案單價將落在160~200萬元／坪，坦言「沒辦法成本太高」，開玩笑說：「我們是幫地主打工。」