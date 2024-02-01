韓八燒肉「把台積電跪來高雄」也救不了 老闆曝：高雄人肉吃太多
高雄最貴月租燒肉店「韓八燒肉」，坐落於農16特區、月租金高達80萬元，開幕主打烤肉鍋物吃到飽，自助吧餐點隨你吃，綽號「煙斗雄」的韓八燒肉老闆陳俊雄，曾在高雄市區懸掛「跪求台積電投資高雄」巨型看板引發熱議，未料把台積電跪來高雄後，開了3年的八煙燒肉昨（31）突宣布歇業，老闆親吐關門原因，除原物料上漲、月租太貴外，高雄顧客太愛吃肉也是原因之一。
記者徐銘穗/綜合報導
「韓八韓日燒肉鍋物」開幕時就主打和牛吃到飽，狠砸將近1億元裝潢，裝潢、店租成本堪稱高雄餐飲業界最高。八煙燒肉老闆陳俊雄受訪表示，國人現在愛吃鍋大於燒烤，加上近年因疫情影響，公司已虧損超過1億元。
陳俊雄進一步說明，韓八消費者從初期平均1人吃0.9公斤肉，到現在吃到1.4公斤，增加0.5公斤、超過55%，在食材成本大漲的背景下，無異是沉重負擔，因此和股東商討後，未來可能轉型為個人平價火鍋，月營業目標也從韓八1億元降至1200萬元。
「韓八」在臉書公告，「一路走來韓八得到許多人的照顧與支持，更從疫情中一路挺身過來，因為有您的支持與愛護，長期背負各位夥伴同仁的生計，原物料大幅漲價，以及沈重的租金壓力及管銷成本，各樣的壓力以致臨界點，將於2024年02月起暫停營業，最後營業時間至2024年02月01日05時00分止」，如尚持有韓八餐券的民眾，即起請於2月06日前到店辦理退款。