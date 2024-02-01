台積電法說會後曝190億利多！高雄楠梓預售1坪破30萬　他喊繼續買

韓八燒肉「把台積電跪來高雄」也救不了　老闆曝：高雄人肉吃太多

▲綽號「煙斗雄」的韓八燒肉老闆陳俊雄，曾在高雄市區懸掛「跪求台積電投資高雄」巨型看板引發熱議，但跪來了台積電，卻突宣布在2月1日起歇業。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.18）
▲綽號「煙斗雄」的韓八燒肉老闆陳俊雄，曾在高雄市區懸掛「跪求台積電投資高雄」巨型看板引發熱議，但跪來了台積電，卻突宣布在2月1日起歇業。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.18）

記者徐銘穗/綜合報導

高雄最貴月租燒肉店「韓八燒肉」，坐落於農16特區、月租金高達80萬元，開幕主打烤肉鍋物吃到飽，自助吧餐點隨你吃，綽號「煙斗雄」的韓八燒肉老闆陳俊雄，曾在高雄市區懸掛「跪求台積電投資高雄」巨型看板引發熱議，未料把台積電跪來高雄後，開了3年的八煙燒肉昨（31）突宣布歇業，老闆親吐關門原因，除原物料上漲、月租太貴外，高雄顧客太愛吃肉也是原因之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「韓八韓日燒肉鍋物」開幕時就主打和牛吃到飽，狠砸將近1億元裝潢，裝潢、店租成本堪稱高雄餐飲業界最高。八煙燒肉老闆陳俊雄受訪表示，國人現在愛吃鍋大於燒烤，加上近年因疫情影響，公司已虧損超過1億元。

陳俊雄進一步說明，韓八消費者從初期平均1人吃0.9公斤肉，到現在吃到1.4公斤，增加0.5公斤、超過55%，在食材成本大漲的背景下，無異是沉重負擔，因此和股東商討後，未來可能轉型為個人平價火鍋，月營業目標也從韓八1億元降至1200萬元。

▲韓八燒肉老闆陳俊雄說，消費從初期平均1人吃0.9公斤肉，到現在吃到1.4公斤，在食材成本大漲的背景下，無異是沉重負擔。（圖／翻攝韓八燒肉臉書）
▲韓八燒肉老闆陳俊雄說，消費從初期平均1人吃0.9公斤肉，到現在吃到1.4公斤，在食材成本大漲的背景下，無異是沉重負擔。（圖／翻攝韓八燒肉臉書）
「韓八」在臉書公告，「一路走來韓八得到許多人的照顧與支持，更從疫情中一路挺身過來，因為有您的支持與愛護，長期背負各位夥伴同仁的生計，原物料大幅漲價，以及沈重的租金壓力及管銷成本，各樣的壓力以致臨界點，將於2024年02月起暫停營業，最後營業時間至2024年02月01日05時00分止」，如尚持有韓八餐券的民眾，即起請於2月06日前到店辦理退款。
 


高雄「韓八燒肉」月租80萬被吃垮！昔花億元裝潢　今晨無限期停業

超哥「海鮮丼飯」周邊店租也超派　東區延吉街14坪租金破8萬5最貴

麥當勞、星巴克殺手！信義區這家8年星巴克關門　房東最新租金曝

客美多咖啡西湖店11/30關門　業者：租金漲太多！房東開54萬招租

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞