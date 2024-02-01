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最狂超商福袋賣16888！特獎竟是3千萬「3樓透天別墅」　地點曝光

▲有店家推出超狂福袋，一個要價16888元，特獎卻是超狂的3層樓高透天別墅，位處地點也曝光了。（圖／取自尚申便利超商）
▲有店家推出超狂福袋，一個要價16888元，特獎卻是超狂的3層樓高透天別墅，位處地點也曝光了。（圖／取自尚申便利超商）

記者潘毅／綜合報導

每到農曆新年前，各家廠商都會推出新年福袋，以各種驚奇頭獎來吸引民眾購買、碰碰運氣。不過近期卻出現了超狂福袋，一個就要價16888元，但特獎卻是超狂的3層樓高透天別墅，位處地點也曝光了。

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屏東在地經營20多年的尚申便利超商，日前在臉書上發文宣布，為了隆重舉辦28周年慶活動，今年特別推出16888元的福袋，在超商內任意購買一樣物品即可加購，而每包福袋都有開袋好禮4中1，內容物包括沖泡600盒、店內罐裝啤酒一箱、鹼性離子水一箱、小琉球來回船票一份。

▲福袋前三大獎豪宅、轎車、機車一次集結。（圖／取自尚申便利超商）
▲福袋前三大獎豪宅、轎車、機車一次集結。（圖／取自尚申便利超商）
此外，後續還將有額外的幾個大獎，分別為頭獎白色TOYOTA-VIOS一輛、二獎三陽4MICA機車一台，洗衣機、4K電視、iPhone 15等多重好禮，而最重要的就是特獎「房子一棟」。

再仔細精算這個福袋的收入與獎品成本，若以別墅價值約3千萬計算，再加上汽機車、家電等獎項，加起來總價值也大約在3千3百多萬左右，而2688個要價16888元的福袋通通賣光，業者則可進帳4500多萬元，因此扣完成本業者還售有賺頭。

根據《三立新聞》報導，該超商業者陳添輝也表示，這棟別墅是他買地自建，為行銷自家超商，不過特獎豪宅開抽的前提為「2688個福袋全部完售」，若沒有達成則可能下去抽汽車，或全部都退給消費者，但他仍表示「對於賣完福袋有信心」。同時業者也強調真抽真送，屆時會請律師見證過程。

 


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