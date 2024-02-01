韓國瑜竄熱搜關鍵字！眾好奇「立法院長可以罷免嗎」 答案曝光
今（1）日當第11屆立法院新科立委進行報到，同時選出立法院正副院長，最終由國民黨推派的韓國瑜、江啟臣順利當選。消息也讓韓國瑜三個字登上Google熱搜第一，同時也有民眾好奇「立法院長可以罷免嗎？」對此，完整規定也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
韓國瑜正式成為新科立法院長，有鄉民就曾在PTT上發起討論：「韓國瑜當立法院長，會有機會被罷免嗎？」甚至提到過去高雄市長的罷韓案都有培養過粉專，若這次捲土重來，根本無須從頭開始培養，直接就有一定聲量。此話題一出，隨即引發網友熱烈探討。
❓立法院長會被罷免嗎
事實上，目前並沒有針對立法院長的罷免設置的明確法律規定，但立法院長是可以進行改選，必須要有全體立法委員1/3以上人數提議改選，並且出席委員2/3以上人數投票，通過後才能改選成功。
此外，韓國瑜本次身分是「不分區」立委當上立法院長，據《公職人員選舉罷免法》第75條第二項規定：「全國不分區、僑居國外國民選舉之當選人，不適用罷免之規定」。
綜合以上因素，在本屆國會中，國民黨與泛藍陣營囊括了54席次，因此幾乎不可能有1/3以上立法委員提議改選，而韓國瑜的不分區身分，也是無法撼動的因素，再加上自2008年以後，都是不分區立委擔任立法院長，因此立法院長被罷免一事，在現今的台灣幾乎可以說是天方夜譚。