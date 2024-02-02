Netflix加重打擊寄生帳號！一堆人手機不能看了　暫時3大解法公開

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而根據目前PTT以及Dcard的用戶發文內容，《NOWnews》也特別整理各位目前遇到幾大情況。
📍Netflix帳戶中有成員使用電視登入過帳號，被判定是主要地點，其他不同網路連接的裝置跳出「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」以及「登出」畫面。
📍Netflix帳戶中有成員「曾經」使用電視登入帳號，被判定是主要地點，即便已經登出，其他裝置仍然跳出「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」以及「登出」畫面。
📍Netflix帳戶中沒有成員使用過電視、遊戲主機登入帳號，手機、平板、電腦等裝置仍然暫時不受影響。
對於上述的問題，Netflix的客服也做出回應表示，也證實「手機部分用戶將漸漸加強同戶裝置的設定，目前所有的方案都只能分享給同住用戶」，Netflix客服提到「Netflix同戶裝置只能設定在一個電視而已，所連結的網絡會被設定成安全，所以連結同個網絡的電視才能正當觀看，連結家裡的網絡便不會再出現此問題，至少一個月要連結過一次」。
而歸納出結論，也就是說目前只要帳號有曾經綁定過電視、或者有用戶利用電視、遊戲主機、電視盒登入的話，利用手機、平板等觀看的用戶就可能會開始受到限制。也因此有網友透露，自己雖然是付錢的人，而且是用手機觀看，但是分享的用戶當中，有人登入電視，結果自己的手機反而跳出「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」的通知。
綜合用戶的解法大致上有三種，Netflix帳號還未綁定電視目前為最佳解，仍然可以在手機、平板、電腦繼續收看；定期至少一個月都要回到設定同戶裝置的電視連結同個網絡驗證；先領14天的代碼撐著，不過14天代碼僅能使用一次，而在14天之後，就是乖乖加購額外會員大家平攤費用囉！
《NOWnews》記者也實際跟朋友借了兩組Netflix帳號測試，一組是家中有綁定電視的Netflix帳號，果然手機、平板皆無法正常使用觀看；另一組則是沒有利用電視登入過的帳號，結果在行動裝置上皆可以繼續觀看。應證了網友提到「只要帳號曾綁過一次電視，就會導致其他裝置被鎖，就算電視登出帳號，其他裝置也不會解鎖，Netflix會強迫你綁下一台電視，並強迫所有行動裝置同IP一次才會解鎖」的說法，也顯現Netflix打擊寄生帳號的力道確實增強。