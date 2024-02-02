韓國瑜竄熱搜關鍵字！眾好奇「立法院長可以罷免嗎」　 答案曝光

Netflix加重打擊寄生帳號！一堆人手機不能看了　暫時3大解法公開

▲影音串流平台Netflix加強打擊寄生帳號了！最近不少用戶發現手機無法正常觀看Netflix，客服證實漸漸加強同戶裝置設定。（圖／記者陳明中攝）
▲影音串流平台Netflix加強打擊寄生帳號了！最近不少用戶發現手機無法正常觀看Netflix，客服證實漸漸加強同戶裝置設定。（圖／記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

影音串流平台Netflix加強打擊寄生帳號了！近日有不少Netflix的用戶在網路上熱烈討論，表示自己使用行動裝置，包括手機、平板想要追劇時，結果螢幕卻顯示「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」，讓許多用戶感到非常錯愕。對此，Netflix客服也出面回應，承認現在行動裝置上也「漸漸加強同戶裝置的設定」，未來手機需要和電視同個網絡才能正當觀看，且一個月需要連結一次。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年5月時，Netflix對台灣區使用者發出公告，表示非同住的家人必須要購買額外成員才能繼續共用帳號，當時主要針對電視、電視盒以及遊戲主機等進行限制，而如果帳號是使用在手機、平板以及電腦等行動裝置的話相對沒影響。如今，有許多用戶在PTT以及Dcard發文，表示開始遇到行動裝置也收到「同戶裝置設定」的通知，否則將無法觀看，Netflix似乎正在加強打擊寄生帳號的力道。

▲Netflix台灣也開始處理「寄生帳號」問題，非同住者每月將額外收取100元月費。（示意圖／取自pexels）
▲Netflix台灣也開始處理「寄生帳號」問題，現在針對行動裝置也加強管理。（示意圖／取自pexels）
而根據目前PTT以及Dcard的用戶發文內容，《NOWnews》也特別整理各位目前遇到幾大情況。

📍Netflix帳戶中有成員使用電視登入過帳號，被判定是主要地點，其他不同網路連接的裝置跳出「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」以及「登出」畫面。
📍Netflix帳戶中有成員「曾經」使用電視登入帳號，被判定是主要地點，即便已經登出，其他裝置仍然跳出「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」以及「登出」畫面。
📍Netflix帳戶中沒有成員使用過電視、遊戲主機登入帳號，手機、平板、電腦等裝置仍然暫時不受影響。

對於上述的問題，Netflix的客服也做出回應表示，也證實「手機部分用戶將漸漸加強同戶裝置的設定，目前所有的方案都只能分享給同住用戶」，Netflix客服提到「Netflix同戶裝置只能設定在一個電視而已，所連結的網絡會被設定成安全，所以連結同個網絡的電視才能正當觀看，連結家裡的網絡便不會再出現此問題，至少一個月要連結過一次」。

▲最近大批Netflix用戶遇到行動裝置無法登入帳號的問題，Netflix客服也證實手機漸漸加強管制，打擊寄生帳號力度增強。（圖/Dcard）
▲最近大批Netflix用戶遇到行動裝置無法登入帳號的問題，Netflix客服也證實手機漸漸加強管制，打擊寄生帳號力度增強。（圖/Dcard）
而歸納出結論，也就是說目前只要帳號有曾經綁定過電視、或者有用戶利用電視、遊戲主機、電視盒登入的話，利用手機、平板等觀看的用戶就可能會開始受到限制。也因此有網友透露，自己雖然是付錢的人，而且是用手機觀看，但是分享的用戶當中，有人登入電視，結果自己的手機反而跳出「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」的通知。

綜合用戶的解法大致上有三種，Netflix帳號還未綁定電視目前為最佳解，仍然可以在手機、平板、電腦繼續收看；定期至少一個月都要回到設定同戶裝置的電視連結同個網絡驗證；先領14天的代碼撐著，不過14天代碼僅能使用一次，而在14天之後，就是乖乖加購額外會員大家平攤費用囉！

《NOWnews》記者也實際跟朋友借了兩組Netflix帳號測試，一組是家中有綁定電視的Netflix帳號，果然手機、平板皆無法正常使用觀看；另一組則是沒有利用電視登入過的帳號，結果在行動裝置上皆可以繼續觀看。應證了網友提到「只要帳號曾綁過一次電視，就會導致其他裝置被鎖，就算電視登出帳號，其他裝置也不會解鎖，Netflix會強迫你綁下一台電視，並強迫所有行動裝置同IP一次才會解鎖」的說法，也顯現Netflix打擊寄生帳號的力道確實增強。

▲Netflix 「寄生帳號」。(圖／記者周淑萍攝)
▲Netflix 開始抓手機裝置的「寄生帳號」，如果帳號曾經使用電視登入，手機共享帳戶都會開始受到影響。（圖／記者周淑萍攝）

Netflix收視報告公開！2023上半年熱門影集Top 10　1神劇台灣最強

Netflix變相漲價！兩國先取消最便宜「無廣告」基本方案

Netflix又喊漲價了！官方寄信通知用戶　12月「最新3方案」一次看

Netflix1月片單！阿湯哥《捍衛戰士》、《進擊的巨人》14部全下架

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞