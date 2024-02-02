網美空姐公開「機長私下行為」！揭曾服務周杰倫過程：非常簡單
擁有台大日文系畢業高學歷的網美Silvia，過去曾經擔任過空姐，近日為了宣傳新的寫真集，登上香港節目接受訪談，聊到過去在當空姐時的工作環境等等，不僅證實部分機長私下生活混亂，也透露曾經在飛機上服務過許多大咖，包括周杰倫、蔡依林、羅志祥等人，也透露服務周杰倫對自己來說「整個過程非常簡單」。
記者張嘉哲/綜合報導
台大日文系畢業的網美Silvia，近日推出全新的寫真集，因此登上香港節目《晚吹- 404_886流量密碼》接受訪問，由於過去Silvia曾經擔任空服員的職位，主持人也詢問她，在當空姐時「最難忘的一件事情」，Silvia則表示「有客人為了她專程搭飛機，就為了看她在飛機上工作的模樣」，也會有客人要約吃飯的經驗，但也不是經常。
對於外界傳言「機長私生活很混亂」，Silvia也提到「比例很多，因為飛出去的時候，他們的老婆或者女友管不了，而且已經出國，如果要過夜就很方便」，回憶有一次自己跟飛機同行人員吃飯之後，自己喝醉酒回酒店，結果就接到電話邀約開房，拒絕之後又接到第二次電話，這時才發現電話那頭的人竟然是機長。
提到當空姐時有沒有接待過明星，Silvia則提到「有遇過周杰倫、昆凌、蔡依林跟羅志祥」，透露服務明星相對比較簡單「像是周杰倫完全不吃飛機上的東西，遇到他的時候，他是從紐約飛回台灣，他什麼也沒有吃，就是整路的睡覺」。
事實上，搭飛機到世界各地對周杰倫來說可以說是家常便飯，上個月周董才以Dior全球代言人身分，飛往法國出席巴黎時裝週，在此前甚至還在當地開唱，不少粉絲到場支持。如今空姐分享在飛機上服務過周杰倫的經驗，讓不少觀眾笑稱「周董私下一面真是不同」、「趕快搭飛機回台灣開演唱會吧周董！粉絲還在敲碗呢！」許多人都期待今年大巨蛋演唱會能夠成真。