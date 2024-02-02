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Joeman砸30萬買刮刮樂！「刮8張2000元全槓」傻爆眼　回本率曝光

▲Joeman遵循工作室傳統，這次仍然準備30萬元讓員工進行刮刮樂大賽，最終員工購買超過600張刮刮樂。（圖/YT@Joeman）
▲Joeman遵循工作室傳統，這次仍然準備30萬元讓員工進行刮刮樂大賽，最終員工購買超過600張刮刮樂。（圖/YT@Joeman）

記者張嘉哲/綜合報導

YouTuber「Joeman」每年在農曆春節前都會讓員工玩刮刮樂，賺取額外的獎金，然而去年底因為受到涉大麻風波，重創自己的事業，Joeman也透露辦公室的大家氣氛相對低迷，也預期應該不會有刮刮樂大賽，不過最後他還是決定按照傳統，準備30萬元讓員工玩刮刮樂，最終10位員工也狂刮600張刮刮樂，只回本了59％，總獎金獲得17萬6600元。

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Joeman日前上傳新影片，影片由他自己開場，馬上就表示「從前陣子我的這個大麻案以來，辦公室的氣氛難免比較低迷，老闆犯了錯，大家都以為可能沒有盛大的尾牙跟刮刮樂比賽，但其實都是有的，不但有尾牙，也有刮刮樂大賽」也表示今年準備30萬元，要來給員工購買刮刮樂。

▲Joeman今年還是有準備刮刮樂大賽，本來都是直接送一本2000萬超級紅包，今年改金額不變，但指定每個人要購買不同面額的刮刮樂張數。（圖/YT@Joeman）
▲Joeman今年還是有準備刮刮樂大賽，本來都是直接送一本2000萬超級紅包，今年改金額不變，但指定每個人要購買不同面額的刮刮樂張數。（圖/YT@Joeman）
而今年的刮刮樂大賽遊戲規則有所不同，過去都是購買2000萬超級紅包一整本給員工一人一本，但今年則是改用「指定面額以及張數」來測試刮刮樂的多元性，以有員工抽到100元100張來看，就要到彩券行購買100張100元的刮刮樂，剩下的26000元則可以選擇自己想買的刮刮樂，但前提是36000元要買滿，不得留下現金。

最後大家買回來的刮刮樂中，總計超過600張，總價值30萬，結果一開始大家手氣都非常不好，都沒有人中大獎，甚至還有人8張2千元刮刮樂中0元，讓Joeman也不敢置信。隨後才開始有多位員工刮到5000元的獎項，但是都沒有中大獎5萬、10萬的。Joeman也自嘲說「只能說是一片淒涼，就根本工作室一樣，究竟我們還能不能付出工作室租金呢？」而一名女工作人員則接說「究竟是不是最後一年刮刮樂呢？」

▲Joeman員工嘗試2000萬超級紅包刮刮樂，結果竟然刮了8張全部都是0元，讓Joeman也非常傻眼。（圖/YT@Joeman）
▲Joeman員工嘗試2000萬超級紅包刮刮樂，結果竟然刮了8張全部都是0元，讓Joeman也非常傻眼。（圖/YT@Joeman）
最後幾名員工狂刮猛刮，刮出總金額17萬6600元，等於回本率59％，一共虧了12萬3400元。Joeman也說「新的一年請大家多多擔待，我們繼續保持正面積極向上，祝大家龍年行大運，新的一年請大家繼續看我們的影片」。

影片曝光後，不少網友紛紛回應「每年過年前都喜歡看Joeman給一群員工的刮刮樂大賽，結果每次都沒人回本XD」、「8張2千元刮刮樂中0元真的好扯阿......」、「那位8張2千元中0元的員工要去改運一下了吧，會不會有點太衰」、「看完你的開箱影片，證明刮刮樂還是少玩一點好XD」、「每年都很期待刮刮樂大賽，Joeman工作室好像沒開過10萬的大獎」。


 

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