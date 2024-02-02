Joeman砸30萬買刮刮樂！「刮8張2000元全槓」傻爆眼　回本率曝光

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而今年的刮刮樂大賽遊戲規則有所不同，過去都是購買2000萬超級紅包一整本給員工一人一本，但今年則是改用「指定面額以及張數」來測試刮刮樂的多元性，以有員工抽到100元100張來看，就要到彩券行購買100張100元的刮刮樂，剩下的26000元則可以選擇自己想買的刮刮樂，但前提是36000元要買滿，不得留下現金。
最後大家買回來的刮刮樂中，總計超過600張，總價值30萬，結果一開始大家手氣都非常不好，都沒有人中大獎，甚至還有人8張2千元刮刮樂中0元，讓Joeman也不敢置信。隨後才開始有多位員工刮到5000元的獎項，但是都沒有中大獎5萬、10萬的。Joeman也自嘲說「只能說是一片淒涼，就根本工作室一樣，究竟我們還能不能付出工作室租金呢？」而一名女工作人員則接說「究竟是不是最後一年刮刮樂呢？」
最後幾名員工狂刮猛刮，刮出總金額17萬6600元，等於回本率59％，一共虧了12萬3400元。Joeman也說「新的一年請大家多多擔待，我們繼續保持正面積極向上，祝大家龍年行大運，新的一年請大家繼續看我們的影片」。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「每年過年前都喜歡看Joeman給一群員工的刮刮樂大賽，結果每次都沒人回本XD」、「8張2千元刮刮樂中0元真的好扯阿......」、「那位8張2千元中0元的員工要去改運一下了吧，會不會有點太衰」、「看完你的開箱影片，證明刮刮樂還是少玩一點好XD」、「每年都很期待刮刮樂大賽，Joeman工作室好像沒開過10萬的大獎」。