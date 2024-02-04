快訊／張善政國3三峽段出車禍！妻子胸痛、頭暈緊急送醫

狂打噴嚏！注意2種「過敏性鼻炎」　專家教「鼻噴劑」正確用法

▲噴嚏打不停，注意兩種「過敏性鼻炎」。（示意圖／ingimage）
▲噴嚏打不停，注意兩種「過敏性鼻炎」。（示意圖／ingimage）

家庭消費中心／綜合報導

時序進入冬春交替，不少人狂打噴嚏，卻搞不清是感冒或過敏，對此食藥署說明，若打噴嚏、流鼻水超過2週甚至1個月以上，且鼻涕清澈，沒有伴隨發燒、喉嚨痛、全身無力等症狀，很可能是鼻黏膜接觸過敏原導致過敏性鼻炎發作，建議室內多使用空氣清淨機、除濕機，當戶外空氣品質不佳則最好減少外出，或記得戴上口罩才出門。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
食藥署指出，環境中有許多物質為過敏原，例如塵蟎、黴菌、菸品、貓或狗的皮毛等，某些人一接觸到即可能引發過敏現象，且一年四季都可能發生，這屬於「常年性過敏性鼻炎」。

而另一種則是「季節性過敏性鼻炎」，每逢季節變化、特別是春暖花開時，因為空氣中飛揚著花粉、種子等細微物質，這些小分子可能被身體判斷為過敏原，進而產生免疫反應，導致眼睛癢、打噴嚏、流鼻水、鼻塞等過敏症狀。 

▲（示意圖／Pixabay）
▲春暖花開時，空氣中的花粉、種子可能成為過敏原。（示意圖／Pixabay）
 若已減少接觸過敏原，仍持續發生過敏性鼻炎症狀，食藥署建議，可至藥局或醫療院所求助，在醫師和藥師的指示下，依照個別情況服用抗組織胺或使用鼻噴劑緩解不適。 

食藥署說明，組織胺是人體內的一種化學物質，與免疫反應有關，若過度分泌，可能會發生過敏症狀，而抗組織胺類藥品可藉由阻擋身體接收組織胺，進而減少過敏引起的流鼻水、打噴嚏等不適。

目前市面上常見的抗組織胺可分為第一代及第二代，其中第一代上市許久，效果也不錯，但有嗜睡副作用，須避免在開車或操作器械前服用；第二代的副作用則較第一代藥品少，也較不易嗜睡，對於抗過敏的專一性更高。 

此外，為避免口服藥的全身性的副作用，並增加藥品在鼻腔的濃度以提高療效，醫師在評估患者個別的狀況後可能會開立鼻噴劑，其常見成分包括抗組織胺、去鼻充血劑和類固醇。

其中去鼻充血劑可透過收縮鼻末梢血管以暢通鼻腔，作用迅速，但長期使用容易導致鼻黏膜過薄，因而引起反彈性鼻充血，建議短期使用3至5天。 

至於類固醇鼻噴劑，則可調節免疫反應，改善鼻黏膜發炎，若經醫師診斷為慢性過敏性鼻炎者可選用，其與去鼻充血劑不同，需連續使用至少1週才有效果，因此需規律使用。

▲純中藥配方的鼻噴劑「雨鼻爽」不會刺激鼻黏膜，因此噴入鼻腔也不會造成不適，患者在短時間內即可恢復呼吸順暢，吸到新鮮空氣。（圖／ingimage）
▲使用鼻噴劑應聽從醫囑。（圖／ingimage）
🟡過敏性鼻炎注意事項：

◼️ 居住環境時常打掃以保持清潔。

◼️ 使用空氣清淨機、除濕機以減少室內過敏原。

◼️ 當戶外空氣品質不佳，最好關上家中門窗避免接觸。

◼️ 若空品差，宜減少非必要的外出行程，或配戴口罩再出門。

◼️ 培養充足睡眠、飲食均衡、規律運動的習慣，透過強化體質改善過敏。

◼️ 如選用鼻噴劑，使用前需搖晃均勻，且首次使用或超過2週未使用，應先對空按壓數次，有均勻藥液噴出後才用。 

寶寶長濕疹急測過敏原！醫勸家長別心急　「滿2歲」檢測才會準

蕁麻疹冬天又發作！醫揭過敏原因、飲食禁忌、症狀：嚴重要掛急診

換季過敏氣喘發作！做好「4件事」可救命　輕度兒童併用2藥更保險

冬天鼻子過敏還是感冒！兒醫陳木榮揪關鍵點判斷　3招減少流鼻水

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞