狂打噴嚏！注意2種「過敏性鼻炎」　專家教「鼻噴劑」正確用法

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而另一種則是「季節性過敏性鼻炎」，每逢季節變化、特別是春暖花開時，因為空氣中飛揚著花粉、種子等細微物質，這些小分子可能被身體判斷為過敏原，進而產生免疫反應，導致眼睛癢、打噴嚏、流鼻水、鼻塞等過敏症狀。
若已減少接觸過敏原，仍持續發生過敏性鼻炎症狀，食藥署建議，可至藥局或醫療院所求助，在醫師和藥師的指示下，依照個別情況服用抗組織胺或使用鼻噴劑緩解不適。
食藥署說明，組織胺是人體內的一種化學物質，與免疫反應有關，若過度分泌，可能會發生過敏症狀，而抗組織胺類藥品可藉由阻擋身體接收組織胺，進而減少過敏引起的流鼻水、打噴嚏等不適。
目前市面上常見的抗組織胺可分為第一代及第二代，其中第一代上市許久，效果也不錯，但有嗜睡副作用，須避免在開車或操作器械前服用；第二代的副作用則較第一代藥品少，也較不易嗜睡，對於抗過敏的專一性更高。
此外，為避免口服藥的全身性的副作用，並增加藥品在鼻腔的濃度以提高療效，醫師在評估患者個別的狀況後可能會開立鼻噴劑，其常見成分包括抗組織胺、去鼻充血劑和類固醇。
其中去鼻充血劑可透過收縮鼻末梢血管以暢通鼻腔，作用迅速，但長期使用容易導致鼻黏膜過薄，因而引起反彈性鼻充血，建議短期使用3至5天。
至於類固醇鼻噴劑，則可調節免疫反應，改善鼻黏膜發炎，若經醫師診斷為慢性過敏性鼻炎者可選用，其與去鼻充血劑不同，需連續使用至少1週才有效果，因此需規律使用。
🟡過敏性鼻炎注意事項：
◼️ 居住環境時常打掃以保持清潔。
◼️ 使用空氣清淨機、除濕機以減少室內過敏原。
◼️ 當戶外空氣品質不佳，最好關上家中門窗避免接觸。
◼️ 若空品差，宜減少非必要的外出行程，或配戴口罩再出門。
◼️ 培養充足睡眠、飲食均衡、規律運動的習慣，透過強化體質改善過敏。
◼️ 如選用鼻噴劑，使用前需搖晃均勻，且首次使用或超過2週未使用，應先對空按壓數次，有均勻藥液噴出後才用。