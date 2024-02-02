台中「隱藏商圈」僅開14天！人潮擠爆 遊客逛過識破：不要再裝了
台中知名商圈除了「一中街」以及「逢甲商圈」之外，還有隱藏的「天津路服飾商圈」，而該處每到農曆春節前夕，就會轉變成「天津路年貨大街」，限定只開14天，往往都會吸引大批人潮前往。然而最近不少人第一次朝聖「天津路年貨大街」時，發現不只價格上不合理，堪稱是年貨大街結果都是小吃攤販，根本就只是名義上的「年貨大街」，但其實本質只是個「臨時夜市」，Google評論湧入大量負面評價，星等降到只剩下3.7顆星，非常慘烈。
記者張嘉哲/綜合報導
台中「天津路年貨大街」從上月26日開始擺攤，將為期14天，營業至小年夜2月8日為止，結果最近不少人要辦年貨、感受春節氣氛的遊客前往朝聖，沒想到卻引爆排山倒海的的負評。有網友在社群發文表示「第一次去天津路年貨大街，這哪是年貨大街啊.....這根本是夜市好嗎？東西一堆不標價賣超貴，看到有人買一袋糖果也沒多少竟然要800元，真的不會再來了」。
貼文曝光之後，不少網友以及在地人回應「在我家隔壁，我們家也只逛過一次，就是夜市無誤」、「我們家在天津路欸，我媽說都是小吃不像年貨大街」、「說什麼年貨大街，但事實上賣年貨的店家少之又少，就真的只是夜市小攤販搬到這裡來營業而已」、「真的不要再裝了，天津路夜市就說，不要裝成什麼年貨大街」。
而仔細看「天津路年貨大街」的Google評價，近日負面評論大暴增，許多遊客都直接給出一顆星評價，目前得分只有3.7顆星，低於台中知名商圈一中街、逢甲夜市許多，不少人去過都表示「年貨到底在哪？一堆沒標價錢的攤位都不用管？」、「這邊的糖果攤請勿購買哦，價格比超市貴上一倍」、「只有幾攤在賣春聯跟年貨，其他全是夜市出現的攤販....」、「年貨很少，比較像夜市，非常的失望」。
不過雖然台中「天津路年貨大街」被評為只是夜市，但是「一中年貨大街」也將在今（2）日開跑，從2月2日到2月18日，為期17天舉行「祥龍一中，走春市集」活動，根據觀光署統計，一中商圈去年已經成為台中市最強景點，前11月觀光人潮已經突破850萬人次，成績非常驚人，這次又有年貨大街活動加持，在2月期間人潮恐怕擠到水泄不通。
台中市警方為了讓民眾於春節假期間平安順暢採購年貨，也針對一中街（育才北路至育才南街段，但一中街與育才街口除外）、育才南街（一中街至尊賢街段，含一中街與育才南街口）進行交通管制，管制期間內禁止車輛駐停與通行，管制時間則是從2月2日至2月18日，每日11時至23時，如果要前往的民眾要特別注意哦！