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台電租屋電費查詢被打臉！崔媽媽揭「房東條款」　租客查了個寂寞

▲為避免租客被房東坑電費，台電「租屋電費查詢」專區前天（31）開放，但崔媽媽揭台電設有「房東條款」，租客根本不能查。（圖／記者徐銘穗攝）
▲為避免租客被房東坑電費，台電「租屋電費查詢」專區前天（31）開放，但崔媽媽揭台電設有「房東條款」，租客根本不能查。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

不時傳出租屋族被房東超收電費，「1度電被收到8元、9元都有」，台電「租屋族用電查詢專區」1月31日開放，強調不再讓租客被當冤大頭。不過，長期關注居住正義、捍衛租客權益的崔媽媽基金會卻發現，房客得附上「出租人同意書」才能查詳細資訊，且還得簽宛如「房東條款」的承諾書，承諾「只要房東提出異議，台電隨時可以取消查詢資格」，讓租客查了個寂寞。

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台電表示，申請住宅租屋電費查詢，可分為「簡易版」及「詳細版」。「簡易版」只需輸入身分證字號及電話號碼，即可查詢用戶登記用電地址、當期電費計費期間、當期每度平均電價，以及是否具公共設施電費分攤等資訊。

「詳細版」則須在臨櫃申請檢附「房東書面同意書」，證明房東授權租客查詢電費資料，除簡易版內容外，還可以查去年同期、本期用電度數，以及應繳電費總金額、繳費期限、過去繳費狀況等詳細資訊。

▲崔媽媽揭露，台電「租屋電費查詢」專區限制多。（圖／崔媽媽基金會提供）
▲崔媽媽揭露，台電「租屋電費查詢」專區限制多。（圖／崔媽媽基金會提供）
崔媽媽今（2）發布台電「住宅租屋電費查詢專區」懶人包，揭露這項被視為租客福音的新措施，實際上限制超多。房客必須去台電營業處櫃台當面申請，並通過審核後，才能擁有線上「簡易版」查詢權限，若要查詢「詳細版」，申請時需額外附上「出租人同意書」，且房客還得簽署承諾書，承諾「只要房東提出異議，台電隨時可以取消查詢資格」。

崔媽媽批評，電能乃國家能源，台電明知房東超收不當得利，卻不依法確實管理，反而在承諾書中極力撇除相關責任，寫道「 倘因此衍生任何糾紛，概由本人負一切法律責任，與貴公司(台電)無涉。  」

▲房客想查詳細資訊，得簽許承諾書，承諾「只要房東提出異議，台電隨時可以取消查詢資格」。（圖／崔媽媽基金會提供）
▲房客想查詳細資訊，得簽許承諾書，承諾「只要房東提出異議，台電隨時可以取消查詢資格」。（圖／崔媽媽基金會提供）
台電近兩年虧損超過5千4百億，為彌補虧損，已連兩年調漲電價（針對用電大戶，調漲701度以上電費）。崔媽媽指出，但台電卻長期放任房東超收，每當台電漲價，便成為惡房東調升每度單價，超收獲利的絕佳理由，形成「部分貪婪房東爽賺價差，台電歷年虧損全民買單」之荒誕情形。

崔媽媽強調，接下來將持續追蹤台電推出的「住宅租屋電費查詢專區」，對租屋市場中超收電費的情形，能否達到改善。

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