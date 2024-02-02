台電租屋電費查詢被打臉！崔媽媽揭「房東條款」　租客查了個寂寞

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「詳細版」則須在臨櫃申請檢附「房東書面同意書」，證明房東授權租客查詢電費資料，除簡易版內容外，還可以查去年同期、本期用電度數，以及應繳電費總金額、繳費期限、過去繳費狀況等詳細資訊。
崔媽媽今（2）發布台電「住宅租屋電費查詢專區」懶人包，揭露這項被視為租客福音的新措施，實際上限制超多。房客必須去台電營業處櫃台當面申請，並通過審核後，才能擁有線上「簡易版」查詢權限，若要查詢「詳細版」，申請時需額外附上「出租人同意書」，且房客還得簽署承諾書，承諾「只要房東提出異議，台電隨時可以取消查詢資格」。
崔媽媽批評，電能乃國家能源，台電明知房東超收不當得利，卻不依法確實管理，反而在承諾書中極力撇除相關責任，寫道「 倘因此衍生任何糾紛，概由本人負一切法律責任，與貴公司(台電)無涉。 」
台電近兩年虧損超過5千4百億，為彌補虧損，已連兩年調漲電價（針對用電大戶，調漲701度以上電費）。崔媽媽指出，但台電卻長期放任房東超收，每當台電漲價，便成為惡房東調升每度單價，超收獲利的絕佳理由，形成「部分貪婪房東爽賺價差，台電歷年虧損全民買單」之荒誕情形。
崔媽媽強調，接下來將持續追蹤台電推出的「住宅租屋電費查詢專區」，對租屋市場中超收電費的情形，能否達到改善。