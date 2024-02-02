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春節怎麼過？半數人「宅家補眠」　放假7天消費超過3萬1

▲工作讓人筋疲力盡，春節許多上班族都想在家補眠。（圖／Pixabay）
▲工作讓人筋疲力盡，春節許多上班族都想在家補眠。（圖／Pixabay）

記者許若茵／台北報導

春節來了你怎麼過？根據調查，超過半數的人除了與親友聚餐、返鄉探親，也選擇趁機好好睡覺補眠。值得注意的是，目前預估7天連假，每人平均總花費預算仍高達31093元，整體春節消費商機更估計將上看2887億元

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自2月8日起到2月14日，長達七天的春節假期即將展開，根據yes123求職網調查顯示，在可複選情況下，過年的計畫依序為有54.2%的人打算「和親戚或朋友聚餐」、53.3%準備「返鄉探親」、50.8%選擇「在家睡覺補眠」、39.2%則是「到親戚或朋友家拜年」、也有37.8%要「在家看電視、看DVD」。

其他過年期間的熱門活動，還有「到寺廟拜拜，祈求工作運勢」(35.4%)、「安排旅遊」(32.1%)、「玩手遊、線上遊戲」(31.2%)，以及「上網找工作」(23.5%)、「逛街購物」(21.3%)。

上班族過年計畫這麼多，預估這7天下來的總花費預算，每人平均達31093元，雖然低於去年的總金額33592元，不過兔年過年是10天連假，比龍年要多了3天。

若以「全體受僱就業者」928.6萬人推算，勞工們所創造的「龍年春節連假消費」商機，估計將上看2,887億元，對於經濟效益的挹注，有非常大的幫助。
 

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