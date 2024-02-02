台灣「隱藏版我家牛排」藏不住了！老饕吃過回不去：水準真的太高

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這間自助吧不輸給中和喔！菜色是真的超多」、「能找到CP值高的牛排館已經不多了，假日這間都是爆滿的」、「這家水果種類真的至少20樣，自助吧菜色多到不知道從何下手，超厲害的一家我家牛排」、「自助吧種類超多可吃，飽到天靈蓋還是沒能全部完食」、「菜色多到以為是旗艦店，真的不是每間我家牛排都有這個高水準」。
而實際查看「我家牛排春日店」的粉專以及官網，發現該店的自助吧菜色完全不輸給旗艦店，過去要吃我家牛排時，大概都只會想到「我家牛排中和店」以及「我家牛排林口A9店」，如今又有新的選擇！店內有眾多炸物、熱炒、小菜、甜點、飲料機、霜淇淋提供選擇，不僅如此，水果種類也是超過15種以上，還設有專屬的吧台，完全不馬虎。
《NOWnews》記者曾經吃過「普通版我家牛排」以及「中和旗艦店我家牛排」，相對比之後，認為「我家牛排春日店」的水準已經是旗艦店等級，普通版的我家牛排自助吧選擇較少，不過因為是連鎖企業關係，即便自助吧較遜色，但牛排售價仍然是相同的，也因此在享用普通版的時候，心裡總會有「都是我家牛排為何可以差那麼多的想法」，不少老饕也都建議全台灣我家牛排都改以「旗艦店形式」來經營，有望再度重回神壇。
而仔細看「我家牛排春日店」的Google評價，高達4.3顆星的高分，不少老饕吃過都表示「自助吧很有誠意，很多樣，菜也都會保持是熱的不會冷掉」、「自助吧的菜色誠意拉到最滿，水果種類好多好吃」、「值得去吃的一間我家牛排」、「初次來吃我家牛排春日店真的很驚艷，店家很認真在做生意，自助吧真的很有水準」。下回如果有去桃園的民眾，沒吃過旗艦版的我家牛排，不妨可以嚐鮮看看哦！