台灣最強迴轉壽司公佈！冠軍「日本人認證過」　爭鮮、藏壽司輸它

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根據投票的結果顯示，「壽司郎」獲得最後的冠軍，佔比所有票數的44％，接下來第二名至第四名依序為「藏壽司（40％）、爭鮮（11％）、HAMA壽司（5％）」。貼文曝光後，不少網友紛紛留言「我個人真的愛壽司郎大於藏壽司」、「藏壽司的票數竟然這麼高.....我個人是壽司郎一票啦」、「我愛手捲，所以我的第一名是爭鮮」、「藏壽司可以轉扭蛋不錯啊，我是吃不懂壽司郎啦」、「從身邊愛吃日料朋友下出結論，他們真的都比較愛壽司郎」。
除此之外，也有不少人推薦其他店家「台中平祿壽司竟然沒有上投票位」、「合點壽司才是最好吃的，但如果論價格的話，跟其他家不在同一線上」、「偷偷推一下一條通，真的不錯吃」、「目前最愛的迴轉壽司就是合點，但是太常吃的話荷包會消風哈哈哈」、「点爭鮮也不錯喔，有機會可以去吃看看」。
事實上，根據「壽司郎」的官網就有記載「壽司郎是一家由專業壽司師傅起家的迴轉壽司，成立於1984年，是來自大阪的日本第一迴轉壽司品牌，營業額從2011至今蟬聯營業額第一，集團全球超過一千間門市，一年的來客數約1億4千萬，超過日本人口總和」。
而《NOWnews》記者也吃過無數間迴轉壽司店，也認為壽司郎的品質穩定，私心推薦可以嘗試看看壽司郎的「炸物系列」，口感酥脆好吃；至於網友認為的遺珠「合點壽司」其實也非常的好吃，不過價位真的偏高，曾經到合點壽司京站店用餐，點了甜蝦壽司「要價158元」，口感非常好而且蝦子也真的非常甜；不過相對比壽司郎的「鮮蝦三貫」只要60元，可以吃到甜蝦、赤蝦以及普通蝦子，CP值壽司郎還是略勝一籌。