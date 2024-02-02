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台灣最強迴轉壽司公佈！冠軍「日本人認證過」　爭鮮、藏壽司輸它

▲台灣人非常熱愛迴轉壽司，近幾年越來越多家日本知名連鎖品牌來台開店，最近網友也票選出最強迴轉壽司店家。（圖／藏壽司提供）
▲台灣人非常熱愛迴轉壽司，近幾年越來越多家日本知名連鎖品牌來台開店，最近網友也票選出最強迴轉壽司店家。（圖／藏壽司提供）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人非常熱愛日本料理，近幾年越來越多家日本知名連鎖品牌迴轉壽司來台開店，深受老饕青睞，而每家迴轉壽司的特色非常不同，像是藏壽司吃壽司還可以扭蛋，壽司郎則主打鮭魚等，那麼哪一家迴轉壽司是當今最被台灣人喜愛的呢？繼日前有網友發起「台灣最強珍珠奶茶」投票後，迴轉壽司王者投票也開跑，結果最後脫穎而出的是連日本人都認證的迴轉壽司品牌「壽司郎」，榮獲台灣最強迴轉壽司頭銜。

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一名網友在「Dcard」發起投票，表示「個人覺得吃過最好吃的是藏壽司，炙烤系列吃過一次就回不去了，但身邊的朋友都說吃不懂藏壽司，每次約他們吃他們都說要吃壽司郎....想問大家迴轉壽司哪家最贏？」選了4家具有代表性的迴轉壽司店家進行投票，包括「藏壽司」、「壽司郎」、「爭鮮」以及「HAMA壽司」，最後一共吸引3萬4414人參與，超過珍奶投票人數近2.5倍。

▲網友進行台灣迴轉壽司品牌投票，總共有3萬多人參與，最終「壽司郎」以得票率44%脫穎而出。（圖/Dcard）
▲網友進行台灣迴轉壽司品牌投票，總共有3萬多人參與，最終「壽司郎」以得票率44%脫穎而出。（圖/Dcard）
根據投票的結果顯示，「壽司郎」獲得最後的冠軍，佔比所有票數的44％，接下來第二名至第四名依序為「藏壽司（40％）、爭鮮（11％）、HAMA壽司（5％）」。貼文曝光後，不少網友紛紛留言「我個人真的愛壽司郎大於藏壽司」、「藏壽司的票數竟然這麼高.....我個人是壽司郎一票啦」、「我愛手捲，所以我的第一名是爭鮮」、「藏壽司可以轉扭蛋不錯啊，我是吃不懂壽司郎啦」、「從身邊愛吃日料朋友下出結論，他們真的都比較愛壽司郎」。

除此之外，也有不少人推薦其他店家「台中平祿壽司竟然沒有上投票位」、「合點壽司才是最好吃的，但如果論價格的話，跟其他家不在同一線上」、「偷偷推一下一條通，真的不錯吃」、「目前最愛的迴轉壽司就是合點，但是太常吃的話荷包會消風哈哈哈」、「点爭鮮也不錯喔，有機會可以去吃看看」。

▲「合點壽司」意外成為不少人心目中第一的迴轉壽司。（圖/讀者提供）
▲「合點壽司」是不少人心中的遺珠，不過由於價位較高，許多老饕也直言「不能常吃，荷包會消風」。（圖/讀者提供）
事實上，根據「壽司郎」的官網就有記載「壽司郎是一家由專業壽司師傅起家的迴轉壽司，成立於1984年，是來自大阪的日本第一迴轉壽司品牌，營業額從2011至今蟬聯營業額第一，集團全球超過一千間門市，一年的來客數約1億4千萬，超過日本人口總和」。

而《NOWnews》記者也吃過無數間迴轉壽司店，也認為壽司郎的品質穩定，私心推薦可以嘗試看看壽司郎的「炸物系列」，口感酥脆好吃；至於網友認為的遺珠「合點壽司」其實也非常的好吃，不過價位真的偏高，曾經到合點壽司京站店用餐，點了甜蝦壽司「要價158元」，口感非常好而且蝦子也真的非常甜；不過相對比壽司郎的「鮮蝦三貫」只要60元，可以吃到甜蝦、赤蝦以及普通蝦子，CP值壽司郎還是略勝一籌。

▲壽司郎「大感蟹祭」即日起至1月28日，因為食材屬期間限定、售完為止，螃蟹控們把握時間開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲迴轉壽司品牌「壽司郎」獲得網友票選最強迴轉壽司，該品牌也是日本人認證最喜愛的迴轉壽司，營業額已經高達12年是迴轉壽司品牌之冠。（圖／記者蕭涵云攝）

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