NBA／「詹皇」LeBron James可能離開湖人！球評李亦伸：機率是零
NBA洛杉磯湖人隊今（2）日傳出主將「詹皇」LeBron James可能離隊的消息，經由洛杉磯體育媒體《KTLA》記者David Pingalore透露，湖人隊已經考慮交易掉LeBron James，這也讓球迷紛紛受到「驚嚇」，甚至猜測LeBron James的下家會落在哪？不過《NOWnews今日新聞》單元「超級裘爺來了」主持人，名球評李亦伸表示：「LeBron James被交易的機率幾乎是零」，並不認同此做法。
記者吳政紘/綜合報導
LeBron James是湖人隊的主力，更是球隊的靈魂，湖人2020年奪冠，就是靠「全力詹」爆發，打下江山，不過湖人隊已經連續3年未奪冠，希望今年可以補強戰力。
湖人隊是否需要交易詹皇？
球評李亦伸認為，LeBron James要走，不是不可能，但可能性不到1%，但球隊要想清楚，湖人隊也是，失去這樣的超級戰將，可能要一口氣送出2個先發等級球星，還有選秀權才合理。
詹皇一人抵8人
李亦伸認為，湖人隊要交易LeBron James，等於是重建，交易球隊等於「賣掉未來」，所以成立機會很低，甚至要換掉整個球隊，才有可能換來這位超級巨星。
湖人隊可能交易對象
李亦伸強調，湖人隊可能跟騎士隊、雷霆隊交易LeBron James，但機率微乎其微，反倒是湖人隊需要加強防守，交易到D'Angelo Russell也是很合理的舉動，NBA剩下30場比賽，什麼事情都還有機會。
總結：
「詹皇」LeBron James若要被交易的機率很低，李亦伸認為難度很高，尤其湖人隊要爭取冠軍，放掉這樣的主力戰將，幾乎是不可能發生的事。
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