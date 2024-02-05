獨／捧林襄成啦啦隊女神！最美經紀人莉奈沒禁愛令：盼好男人拐走

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莉奈是圈內少見的女攝影師，寫真作品銷售成績亮眼，也許是因為同性別的親近，在她掌鏡的畫面下，女孩們能放得更開，突顯不同面貌的美，即使是大尺度的裸露鏡頭，仍然流露出自然性感，不讓人感到過度情色，和林襄的多年合作，把她從一個女孩拍到小女人的過程，透過光影相映呈現出活潑可愛的俏皮，也有性感成熟的一面，《與你襄愛》、《與你襄遇》這兩本寫真書奠定了林襄的女神地位，也為兩人開啟了一條充滿冒險與驚喜的星路。
沒有強大的集團奧援當後盾，莉奈與林襄的攜手打拚，常被球迷打趣形容是「家庭代工」，她們也曾這樣開玩笑自嘲，莉奈透露，女孩們轉型成歌手後，家人全力支持，連舞群們的表演服裝都是爸媽親手裁縫製作，下班後一起幫忙縫衣服，聽起來有點好笑而荒謬，卻是這樣微小而緊密的相依，讓她們關係親密，而不僅靠利益關係維繫感情。
當女孩的防護網 化身嚴母鋪好下一步
莉奈提及，當初會從攝影師轉型成經紀人，是希望女孩可以有良好的工作環境，多一點的收入跟不會吃虧被欺負，以前的個性跟經紀人所需的特質比較不一樣，所以認真的學習揣摩這個角色，現在得心應手之外，以風格來說算是嚴格的媽媽，要細心照顧女孩們，也要幫她們鋪好未來的每一步。
每個女孩都有自己的個性，偶爾也會有意見衝突，當經紀人必須思考周全，也要尊重她們的意見，莉奈認為自己的角色就像一個防護網，會提醒她們注意事項，如果屢勸不聽，也不會太過強硬，「在可控的前提下先安排防護網，她們如果真的選擇不聽話，就會發生不好的後果，或是會有更多人來指正，這種因果循環下，雙方會越來越有默契跟信任度，也會找到停損點」。
下廚煮飯給藝人吃 「她們是我溫暖的出口」
林襄工作滿檔掛病號，身材一度暴瘦到40公斤，粉絲們非常心疼，經紀人就化身保姆，帶她們去看醫生，為她們下廚燉雞湯或是煮開嗓茶，莉奈對藝人的關係不稱為管理，並非像一種單方面保姆的照料，而是互相照顧，畢竟年齡只差2、3歲，在她眼裡，林襄、雅涵、芷霖都非常可愛，沒有嬌滴滴公主病的感覺，「我剛好有下廚習慣煮飯給兒子吃，自然就會也一起顧到她們」。
除了身體健康外，就連心理建設也是，莉奈形容這種關係很微妙，很有彈性，「我覺得她們是我的一個很溫暖的出口，大家互相理解支撐著彼此」，但是身為一個專業經紀人，她在商業上的成熟，獲得女孩們的深切肯定，「她們整個就是爆炸信任我，高密度的配合，讓我安排演藝課程學習、形象的培養，也督促多看書學習，我會時不時分享與一些道德、待人處事的觀念，甚至金錢理財等等的部分都會操心跟叮嚀」。
活動價碼被打槍 經紀人坦言：好心疼
在啦啦隊員激烈競爭的環境下，莉奈保護著3個女孩，形成一個強力的後盾，2年前出席活動僅要1、2萬元價碼的案子，林襄都會被打槍說「沒質感」，讓莉奈一度感到挫敗，如今待遇不可同日而語，活動價碼水漲船高，也登上東京時裝週走秀，成了另類台灣之光。在經紀人慢慢調整下，林襄展現處女座的自律性格，從外型、內在逐一改變，突破了很多不可能，堅持樂觀正能量，勇於面對酸民的心理素質，讓她成了話題人物，像刺在身上的藍玫瑰一般，身處荊棘仍綻放美麗。
莉奈坦言這一路走來，經歷風風雨雨，看到自己的藝人被批評、砍價，她都心疼死了，身為經紀人，必須做好應對廠商的心理準備跟努力學習的手腕，自行消化一些負面批評，每次談到工作內容，藝人們完全努力配合，配合度高，讓她欣慰地心想「好險我有她們」，「我真的很感謝遇到她們，大家一起用生命在工作，每個人都盡全力，這種好戰友完全可遇不可求」。
不侷限性感風 打造林襄成全方位巨星
在她眼裡的林襄千變萬化，莉奈表示終極目標是「希望能把她打造成國際巨星」，而不只是啦啦隊員，希望她能真心欣賞每一個不同領域的自己，轉型成藝人後是否會減少拍攝性感寫真？她說，林襄身材天生凹凸有致，穿少一點就會比較性感，服裝風格不同，就變得可愛、帥氣或時尚，不必侷限每一個她，因為那就都是她，「我會照我每年的設定與期待，跟她一起討論做些調整，朝我跟她覺得好看的路線籌劃」。
當經紀人與藝人擁有共識，才能配合得好、走得長遠，莉奈稱讚女孩們很貼心，自己私下不愛說話，有時候忙碌起來，可能無法一一照顧到她們的感受，藝人心中有疑惑或困擾時，暫時無法傾吐，也不會抱怨，彼此間不會給壓力，都能舒服自在地做自己，這樣相處起來輕鬆而不覺得累。
盼旗下藝人談戀愛 化身婚紗攝影師紀錄幸福
去年林襄一度爆出戀情，成為眾人焦點，莉奈卻不像一般經紀人嚴格限制藝人們戀愛，或擔心這樣可能影響事業收入，她大方祝福林襄、雅涵、芷霖都有好的感情，「我很希望有好男人把這3位好女人趕快誘拐走，我會變成她們的婚紗攝影師跟全家福攝影師來應對，幫她們拍美美的照片」。
如今林襄暴紅，每一步都是全民焦點，成為一個成功的幕後推手，偶爾被酸民攻擊，也是經紀人必經之路，莉奈保持正面樂觀看待，不會想太多跟看太多，「很多事情都是自己清楚就好，每個人會因為不同立場去說不同的話，用意也都不同，所以我清楚自己的心思與目標，不要愧對自己就好」，她笑說這個工作的快樂就是看到女孩們的成就，讓別人變得更好、協助別人展現自己，這種感覺真的很棒。
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