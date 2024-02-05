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獨／不只林襄轉隊！美女經紀人莉奈傳接掌小龍女　本人回應了

▲在芷霖（左起）、雅涵加入後，莉奈與林襄的經紀公司越發茁壯，她也因為優秀行銷能力，受邀為小龍女啦啦隊掌舵。（圖／莉奈FB）
▲在芷霖（左起）、雅涵加入後，莉奈與林襄的經紀公司越發茁壯，她也因為優秀行銷能力，受邀為小龍女啦啦隊掌舵。（圖／莉奈FB）

記者江芷稜／綜合報導

中職啦啦隊又有新變動！樂天桃猿啦啦隊最近紛爭不斷，前領隊浦韋青和前經紀人陳元凱涉嫌安排成員私接活動，從中牟利逾2000多萬，卻未告知球團，害4名樂天女孩孟潔、李恩菲、林穎樂、陳伊遭列被告傳訊，團中的人氣女神林襄也因被冷凍有意離開，跳槽到其他隊伍，讓球迷相當關切，最新消息則是林襄的美女經紀人莉奈可望接掌味全龍的啦啦隊經紀，讓小龍女人氣更旺，她本人也向《NOWnews今日新聞》證實了。

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▲莉奈（左）和林襄年齡相仿，都是要求高的處女座，合作相當有默契。（圖／莉奈文創提供）
▲莉奈（左）和林襄年齡相仿，都是要求高的處女座，合作相當有默契。（圖／莉奈文創提供）
▲莉奈（左起）和林襄、芷霖一起赴北海道員工旅遊，感情好得就像姊妹淘。（圖／莉奈文創提供）
▲莉奈（左起）和林襄、芷霖一起赴北海道員工旅遊，感情好得就像姊妹淘。（圖／莉奈文創提供）
Dcard網路論壇前日傳出消息，有網友以「莉奈接下味全龍啦啦隊經紀一職」為標題，透露小龍女的官方IG帳號，球團經紀人已經變成莉奈，立刻引起網路熱議，認為不只林襄有望轉隊味全龍，球團也期待借助莉奈在公關與行銷的優秀能力，讓小龍女展現新風貌，未來樂天、中信、味全龍3隊啦啦隊鼎立的局面，也是球迷一大福音。

▲莉奈與林襄年紀相近，是圈內少見的美女經紀人。（圖／莉奈FB）
▲莉奈與林襄年紀相近，是圈內少見的美女經紀人。（圖／莉奈FB）
▲莉奈（右二）很為藝人著想，因此獲得林襄、雅涵、芷霖的信任。（圖／莉奈FB）
▲莉奈（右二）很為藝人著想，因此獲得林襄、雅涵、芷霖的信任。（圖／莉奈FB）
對此，莉奈低調向《NOWnews今日新聞》證實此事，透露球團去年曾來詢問，今年又再度洽詢意願，所以鼓起勇氣接下新的事業拓展，開了新公司幫忙處理味全龍啦啦隊相關事宜。其實，莉奈原為圈內知名的寫真攝影師，曾為許多啦啦隊女神拍攝性感寫真書，銷售成績非常驚人，轉型成經紀人後同樣表現不俗，對林襄的事業規劃有成，一步一步將她打造成人氣女神，也吸引雅涵、芷霖加入經紀公司的大家庭。

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