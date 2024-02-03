過年前大掃除！譚敦慈6招必學　「鹽酸+漂白水」一起用後果會很慘

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年終大掃除要「先除後掃」，譚敦慈建議把不用的東西先丟棄、回收或拍賣後再打掃可以更省力。
🟡 由高往下、內往外掃
掃除掌握由高處往下掃，像是先從天花板、燈具開始打掃，接著由小處往大處掃，像是先整理抽屜、櫃子，接著由內往外掃，從房間開始再往外到客廳，從小處開始清掃會更有成就感。
🟡 避免揚塵
打掃後經常會看有人流鼻水、打噴嚏或是咳嗽，其實通常都是因為粉塵所引起的，譚敦慈建議可以先用乾燥靜電抹布、拖把清掃，避免造成室內揚塵影響呼吸道。
🟡 通風、防護措施
掃除如果會使用清潔劑，提醒民眾要先開門窗保持通風，並戴好口罩、護目鏡、手套。而清潔劑的使用時要由上往下噴減少吸入。
🟡 使用伸縮桿
民眾在清理高處的地方，像是燈具、窗戶等較高的地方時，可以透過「伸縮桿」來幫忙清楚，避免爬上爬下造成危險。
🟡 鹽酸和漂白水「不能」混著用
譚敦慈提醒在選擇清潔用品時一定要選擇「有廠牌」的清潔用品，同時遵照說明使用，且使用清潔劑不是越多越好，其中，漂白水、鹽酸類清潔劑不要加熱水稀釋也絕對「不能混合使用」，以免傷害呼吸道。之前有專家指出，因漂白水含有「氯」元素，若與含有「鹽酸」的清潔劑，一起使用會產生化學反應，釋放出來「氯氣」，氯中毒時，不只會讓眼睛刺痛、呼吸道灼熱、呼吸困難，嚴重時甚至會喪命。