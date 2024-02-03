「我家牛排隱藏版」爆出來了！350元菜色水準超高　老饕改吃這間

大掃除挖出「50年前壓歲錢」！罕見鈔票曝光　內行愣住：發財了

▲網友分享自己大掃除時，挖出自己小時候的壓歲錢，有許多罕見的低額鈔票。（圖/爆廢1公社）
▲網友分享自己大掃除時，挖出自己小時候的壓歲錢，有許多罕見的低額鈔票。（圖/爆廢1公社）

記者張嘉哲/綜合報導

農曆春節下週到來，不少人都把握這一週的時間進行大掃除，除舊佈新也把不必要的東西全部都拿去丟掉。不過，近日就有網友分享在進行大掃除的時候，竟然挖出「50年前的壓歲錢」，不僅是已經絕版的低額鈔票，還保存得非常好，許多年輕一代網友也驚呼「根本連看都沒看過」，也有內行人立刻認出鈔票真身表示「這些很有價值，發財了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼文指出「大掃除找到小時候的壓歲錢，快50年了都過期啦！」只見貼出的照片，出現了三款罕見的鈔票，分別是10元、50元以及不同於現在的綠色100元鈔票，現在市面上已經完全沒有看到有人在使用，10元、50元取而代之的都是硬幣，100元鈔票則是紅色的。

▲該網友找到的零錢紙鈔甚至是一整本完好的模樣，保存得非常良好。（圖/報廢1公社）
▲該網友找到的零錢紙鈔甚至是一整本完好的模樣，保存得非常良好。（圖/爆廢1公社）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！真的沒看過這些東西」、「咦？50年前的話，這壓歲錢會不會太龐大」、「天阿....我不能說我花過綠色的100元鈔票」、「好新鮮喔，根本沒看過這些鈔票耶」、「不對啊！50年前的壓歲錢，你竟然沒有被爸媽給收走喔」。而有內行人立刻表示「100元是整套的嗎？發財了」、「50元那兩張非常有價值喔！很多人都會收藏那張50元」、「記得50元是超級少見的，那是50週年發行的鈔票，很限量」。

事實上，該網友持有的這些罕見的鈔票確實都相當有歷史，像是該張10元的鈔票，是在民國67年1月16日所發行，距今也已經有46年的歷史；而綠色的100元鈔票則更久，發行日是民國61年10月9日，距今已經超過50年，兩款的正面都是國父像，背面則是總統府的圖案。

▲有網友也秀出自己的新台幣收藏本，也有50元、100元、500元等稀有鈔票，令人感到非常新鮮。（圖/報廢1公社）
▲有網友也秀出自己的新台幣收藏本，也有50元、100元、500元等稀有鈔票，令人感到非常新鮮。（圖/爆廢1公社）
至於不少內行人指出「兩張50元更有價值」，真的是相當有眼光！因為該款50元是中央銀行在民國88年時，為了慶祝新台幣發行50週年，特別設計一款面額50元的塑膠鈔券，限量印製3千萬張，屬於紀念性流通塑膠鈔券，雖然仍可在市面上使用，不過卻不見其身影，因為許多都將其視為收藏品珍藏。

而《NOWnews》記者也實際上網查詢三款紙鈔現在價值多少，其中像是10元的鈔票，單張販售售價30元起至4千、5千都有，也有人賣出整套連號100張的金額上看1萬3千元；而100元綠色鈔票則是落在160元起，高價的也有3千、4千50元特別版鈔票則也是150起，最高喊到4千元不等，而且購買的人還真不少，看來台灣也有不少新台幣收藏專家呢！

▲網路上有人販售65年版本的10元鈔票，連號100張價值上看1萬3千元。（圖/比價網）
▲網路上有人販售65年版本的10元鈔票，連號100張價值上看1萬3千元。（圖/比價網）

2024換新鈔！時間、規定、限額一覽　最近銀行、郵局、ATM快速查

台中「年貨大街慘變夜市」！遊客逛過抓包刷1星　地雷攤位遭點名

「我家牛排隱藏版」爆出來了！350元菜色水準超高　老饕改吃這間

台灣最強迴轉壽司公佈！冠軍「日本人認證過」　爭鮮、藏壽司輸它

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞