大掃除挖出「50年前壓歲錢」！罕見鈔票曝光　內行愣住：發財了

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！真的沒看過這些東西」、「咦？50年前的話，這壓歲錢會不會太龐大」、「天阿....我不能說我花過綠色的100元鈔票」、「好新鮮喔，根本沒看過這些鈔票耶」、「不對啊！50年前的壓歲錢，你竟然沒有被爸媽給收走喔」。而有內行人立刻表示「100元是整套的嗎？發財了」、「50元那兩張非常有價值喔！很多人都會收藏那張50元」、「記得50元是超級少見的，那是50週年發行的鈔票，很限量」。
事實上，該網友持有的這些罕見的鈔票確實都相當有歷史，像是該張10元的鈔票，是在民國67年1月16日所發行，距今也已經有46年的歷史；而綠色的100元鈔票則更久，發行日是民國61年10月9日，距今已經超過50年，兩款的正面都是國父像，背面則是總統府的圖案。
至於不少內行人指出「兩張50元更有價值」，真的是相當有眼光！因為該款50元是中央銀行在民國88年時，為了慶祝新台幣發行50週年，特別設計一款面額50元的塑膠鈔券，限量印製3千萬張，屬於紀念性流通塑膠鈔券，雖然仍可在市面上使用，不過卻不見其身影，因為許多都將其視為收藏品珍藏。
而《NOWnews》記者也實際上網查詢三款紙鈔現在價值多少，其中像是10元的鈔票，單張販售售價30元起至4千、5千都有，也有人賣出整套連號100張的金額上看1萬3千元；而100元綠色鈔票則是落在160元起，高價的也有3千、4千；50元特別版鈔票則也是150起，最高喊到4千元不等，而且購買的人還真不少，看來台灣也有不少新台幣收藏專家呢！