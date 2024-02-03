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捷運站「月台神秘燈」用途曝光！亮紅燈別上車了　乘客狂讚長知識

▲你是否在搭乘捷運板南線時，曾經抬頭看到月台每次在列車進站時，都會出現神秘的彩色燈光呢？（圖/北捷提供）
▲你是否在搭乘捷運板南線時，曾經抬頭看到月台每次在列車進站時，都會出現神秘的彩色燈光呢？（圖/北捷提供）

記者張嘉哲/綜合報導

捷運是許多人每天通勤必備的大眾交通工具，然而捷運也一直不斷地在更新軟硬體設備，很多站內的設施都是有其作用。然而，你是否在搭乘捷運板南線時，曾經抬頭看到月台每次在列車進站時，都會出現神秘的彩色燈光呢？近日就有網友分享該燈光的用途，讓許多乘客直呼長知識，下次列車進站時會多加注意。

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專門做吃喝玩樂、生活開箱的Tik Tok創作者「紅逗」最近上傳有關捷運站設施的冷知識全集，其中一段提到「你有沒有在某些捷運站月台上面看到這些燈條嗎？其實他是用來顯示『車廂擁擠程度』的喔！總共有四個顏色，包括紅色、綠色、橘色、黃色四種，目前只有忠孝復興站以及龍山寺站有這個設施」。

▲捷運站月台上面的燈條你是否曾經注意過呢？其用途是顯示「車廂擁擠程度」，可以讓乘客快速判定車廂是否太多人哦！（圖/Tik Tok@紅逗）
▲捷運站月台上面的燈條你是否曾經注意過呢？其用途是顯示「車廂擁擠程度」，可以讓乘客快速判定車廂是否太多人哦！（圖/Tik Tok@紅逗）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！燈條還真的是第一次知道」、「上次在忠孝復興就有看到，這下子終於解惑了」、「燈條真的好貼心喔！列車進站之前就可以知道自己站的車廂擠不擠了」、「在捷運進站之前看不到車廂的時候蠻有用的，而且早上8點左右的龍山寺站真的擠都擠不進，這個燈條很有作用」、「燈條超級方便，希望全線捷運之後都有」。

事實上，北捷過去也在臉書上分享過這個冷知識，這個月台的燈條就是「車廂擁擠程度」，目前在龍山寺站和忠孝復興站可以看到設施，原理是利用用電聯車下安裝的「壓力感測器」，將偵測到的「車廂載重」訊號回傳至資訊系統。

「這樣可以計算出車廂載重所承受的壓力值，再換算為車廂載客人數，結合列車位置、載重等相關數據後，即可得到車廂擁擠度資訊」北捷提到「燈條的顏色一共有四種，分別代表意義為綠色代表人少舒適、黃色代表人潮普通、橘色代表人潮略多、紅色代表人多擁擠，如此一來民眾看到紅色燈光時，就能精準判斷該車廂人潮，選擇其他車廂上車囉！」

@redou_tv什麼？！台北捷運原來有這些小秘密‼️每天搭集運的你，有注意到這些小細節嗎？看完這支影片你就可以跟朋友們說嘴啦～😂 #REDOU #開什麼玩笑 #開箱 #台北捷運 #捷運 #捷運冷知識

♬ 原聲 - 紅逗 REDOU - 紅逗 REDOU

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