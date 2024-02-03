捷運站「月台神秘燈」用途曝光！亮紅燈別上車了　乘客狂讚長知識

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！燈條還真的是第一次知道」、「上次在忠孝復興就有看到，這下子終於解惑了」、「燈條真的好貼心喔！列車進站之前就可以知道自己站的車廂擠不擠了」、「在捷運進站之前看不到車廂的時候蠻有用的，而且早上8點左右的龍山寺站真的擠都擠不進，這個燈條很有作用」、「燈條超級方便，希望全線捷運之後都有」。
事實上，北捷過去也在臉書上分享過這個冷知識，這個月台的燈條就是「車廂擁擠程度」，目前在龍山寺站和忠孝復興站可以看到設施，原理是利用用電聯車下安裝的「壓力感測器」，將偵測到的「車廂載重」訊號回傳至資訊系統。
「這樣可以計算出車廂載重所承受的壓力值，再換算為車廂載客人數，結合列車位置、載重等相關數據後，即可得到車廂擁擠度資訊」北捷提到「燈條的顏色一共有四種，分別代表意義為綠色代表人少舒適、黃色代表人潮普通、橘色代表人潮略多、紅色代表人多擁擠，如此一來民眾看到紅色燈光時，就能精準判斷該車廂人潮，選擇其他車廂上車囉！」
@redou_tv什麼？！台北捷運原來有這些小秘密‼️每天搭集運的你，有注意到這些小細節嗎？看完這支影片你就可以跟朋友們說嘴啦～😂 #REDOU #開什麼玩笑 #開箱 #台北捷運 #捷運 #捷運冷知識
♬ 原聲 - 紅逗 REDOU - 紅逗 REDOU