除夕不能返鄉圍爐！男問「一個人年夜飯怎麼吃」 網友給中肯建議
下禮拜五（9）日就是一年一度的除夕夜，不少人都會將工作排開，特別返鄉跟家人團聚圍爐，但也有許多人因為工作問題，導致不能回家團圓，除夕夜可能就得自己想辦法。對此，就有網友貼文討論「今年除夕不能回家去圍爐.....還是人生第一次，想問大家一個人的年夜飯要吃什麼？」貼文引起熱議，不少有相同經驗的網友也給出中肯建議。一名網友在「Dcard」貼文指出
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「今年因為工作排班，再加上家裡一些事情，種種原因加在一起，導致要一個人過除夕夜，突然覺得莫名的傷感，長這麼大還是第一次這樣自己過年，但現在不知道年夜飯要吃什麼，餐廳或是網路上預訂的年菜也都是多人份」。
「一個人過年真的很尷尬，也不太想要除夕夜吃炸雞度過，去吃火鍋或者buffet又好像覺得哪邊奇怪，剛剛去超商買午餐的時候，意外看見有賣單人的年夜菜，一共有四道菜色，還是說直接買這種的剛剛好？想問大家一個人的年夜飯推薦吃什麼？」
貼文曝光後，不少有相同經驗的網友紛紛回應「有一年除夕因為工作關係無法跟家人一起度過，我是點麥當勞，吃自己喜歡吃的東西好好犒勞自己」、「覺得把那一天當作平常日去過，餐桌越豐盛你可能感到越孤獨喔」、「我今年第四次自己過年，就買個喜歡吃的東西大追劇，很舒壓的」。
另外也有人認為超商的單人份開運年菜還不錯「超商的三菜一湯不錯啊，還蠻有年味的」、「超商現在單人份的年菜份量都做得很剛好了，可以買一組剛好吃得完」、「超商的單人份年菜真的蠻貼心，看你這篇文才知道，我也是一個人過年可以考慮」、「超商年菜都是跟大餐廳聯名啊，還可以安慰一下自己是高級的」。