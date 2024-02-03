過年前「市場菜價一次看」！2蔬菜高價荷包失血 這款1斤16元吃爆
農曆春節將在下週五到來，不少婆媽也準備到菜市場開始買菜、年貨要來準備豐盛的年菜佳餚，那麼現在的菜價走勢是如何呢？新莊公有市場的菜販老闆廖炯程就分享了週末的菜價，表示「今年風調雨順，因此蔬菜價格大部分都是在很合理的範圍，不用擔心會買貴」，也清楚整理表格給婆媽參考，要買年菜的人先來看看哪些菜便宜，哪些菜的價位又偏高囉！
記者張嘉哲/綜合報導
新莊公有市場的菜販老闆廖炯程表示「這週是春節前的小週末，接下來的三天是決勝負的時刻，趕快來跟少婦們報告現在的菜價，這是我們菜攤上的零售價格，原則上今年風調雨順的，這個蔬菜價格都在十分合理的範圍，不用擔心買貴，可以酌量購買。」
廖炯程老闆提到「當然，這是我的攤位的價格，畢竟市場還是有分大小市，而蔬菜也有四面八方進來或是本地菜，你購買到的蔬菜有一手菜也會有三手菜，表格就是以新莊公有市場的零售價來建議，大家去市場買菜錢都可以參考看看」。
而仔細看表格當中，統計日期都是2月2日當天的時價，其中價位中高的一共有兩款，分別是「空心菜」以及「苦瓜」，空心菜一斤的價格為45元；而苦瓜一斤則是55元。
至於價格比較低的就有過年圍爐必備的「高麗菜」，一斤只要20元；另外還有蚵白菜、青江菜、大白菜等，都是一斤25元；最低的就是白蘿蔔，拿來燉湯煮火鍋都非常的適合，一斤只要16元，俗話說過年吃蘿蔔可有「好彩頭」，今年過年看來蘿蔔是必買的唷！
而《NOWnews》記者也詢問廖老闆，中南部的民眾是否也可以參考表格？廖老闆表示「基本上不會相差太遠，不過有些蔬菜屬於南部產地還有因為地區性的關係，有些價格會比較便宜或比較貴也很正常，但大致上都差不多價位」要買菜的民眾不妨可參考表格來決定今年要買什麼菜囉！