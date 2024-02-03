東岸廣場懶人包｜NET砸近3億蓋商場換微風開　槓基隆市府爭執點曝

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現今被視為基隆地標的東岸廣場（E SQUARE）位在基隆仁愛區仁二路與愛三路口，附近有海洋廣場、國際百貨、李鵠餅店、基隆市府、基隆塔，是基隆進出台北的必經之地。
東岸廣場現為地下4樓、地上4樓的建築，有美食餐廳、百貨，4樓是基隆首創的空中跑道，視野良好，可以觀賞大型郵輪進出，也是基隆跨年煙火秀的絕佳觀景熱點，假日人潮滿滿。
📌東岸廣場的前世今生
東岸廣場基地早年是基隆港水域，後來由基隆港務局填海整平為東岸停車場，專供港區車輛停放，1998年有償撥用予基隆市政府，2000年8月動工興建為地下4層的公共停車場，因老舊陰暗，不時傳出打架事件，被戲稱為「天空競技場」。
基隆前市長林右昌2014年上任，隔年將東岸廣場（地下停車場）委由大日公司，從2016年起營運5年。大日又與NET合作，以市府名義起造1到4樓商場，並由NET負責商場招商及管理營運。
5年租約在2020年期滿，大日優先續約3年。市府去年認定大日不符合再優先續約2年資格，重新招商，評選微風集團進駐，並在今年1月31日邀大日、微風人員辦理正式資產點、移交作業。微風集駐後，東岸廣場將更名「微風東岸」。
📌NET主張：2~4樓1800坪商場都是NET蓋的
NET（主富服裝）主張，2016年起出資近2.89億元投資東岸廣場改造促參案，提高樓地板面積，並在頂樓增設天空跑道，成功炒熱話題，原本黑漆漆的精華區廢墟停車場，成為基隆近年火紅的打卡景點之一。
也就是說，東岸廣場2~4樓1800坪商場，都是NET花錢蓋的，NET因此在東岸廣場「佈景磨石子基座」、「天空跑道」等處，都貼上「主富服裝股份有限公司所有資產」公告。
主富公司委任律師陳義文強調，建物部分，誰出資興建才是所有權的認定概念，而大日開發公司8年前與基隆市政府簽約，大日公司經營停車場部分，商場則委由主富公司營運 ，主富除拆除1樓外並興建至4樓新建物，提供市民全新的消費環境。
陳義文指出，根據最新的地籍謄本，基隆市府只有1樓到地下4樓的產權，沒有取得2樓至4樓產權，且如今的1樓已不是過去又髒又舊的1樓，而是煥然一新的1樓，因此主富公司主張，東岸商場建物屬於主富公司所有，基隆市府不得任意透過約定，把主富公司的產權交付第3人。
📌基隆市政府主張：2~4樓是增建屬「附屬物」，市府享所有權
市府委任的律師簡榮宗表示，2015年基隆市政府與大日公司簽署的OT合約中已經明訂，業者可以依營運需求，提出商場改善計畫，經市府同意後可以改善、增建，並由大日自費。大日也在2016年6月間向市府提出改善申請，雙方並協議營運期滿後，商場無償移轉與基隆市政府，沒有所謂「產權爭議」。
簡榮宗強調，東岸廣場的建照上，建造類別是「增建」，起造人是「基隆市政府」，也就是說，商場2~4樓是建築在原市府所有的1樓及地下室之上，商場「並沒有獨立的出入口」。依《民法》或高院判例，「增建物」如没有獨立的出入口，應屬於「附屬物」，也就是由基隆市政府享有所有權。
基隆市長謝國樑也說，NET已經向市府提出多項的訴訟，市府也歡迎透過訴訟方式在法院釐清事實。但基隆市政府必須維護東岸廣場正常營運，以及所有消費者、市民停車及消費的權益。
📌NET與基市府關鍵爭執點在哪？
關注東岸廣場爭議的律師林智群在臉書分析，直言雙方爭執點在於「東岸廣場2~4樓是合法建物，但沒辦登記，基隆市政府是起造人，但實際出資建造的是NET，NET跟基隆市政府各自主張自己有產權，各執一詞」。
NET蓋好2~4樓後，少了「針對2至4樓產權另訂合約」這動作，導致今天的窘境，直到NET今年在東岸廣場經營權招商案落榜，敗給微風集團的NET，已以2至4樓屋主身分向基隆地方法院及台北高等行政法院提告基隆市政府，並聲請假處分，避免經營權易主後財產被充公。
《鏡週刊》報導，基隆市府早已預判2至4樓產權會衍生糾紛，在2018年林右昌及2023年謝國樑兩任市長任內，均曾發函要求大日公司將2至4樓產權登記給基隆市政府，但未獲NET同意，截至目前東岸廣場建物登記資料仍僅有地下1至4層及地上1層。